¡NO LE PASA UNA! Magaly Medina inició su programa ‘Magaly Tv: La Firme’ alzando su voz de protesta contra Jefferson Farfán y los privilegios que habría gozado para ingresar a nuestro país junto a Yahaira Plasencia y otras tres personas más mientras que cientos de compatriotas se encuentran varados alrededor del mundo y no tiene fecha de cuándo regresar al Perú, ya que se les sigue negando el permiso de retorno.

“El tema de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia ha despertado algunos resquemores sobre todo de algunos compatriotas que se encuentran fuera de nuestro país y que se quedaron sin trabajo ahora debido a la pandemia o por diferentes circunstancias quieren regresar al Perú y no pueden porque no se apellidan Farfán, no se llaman Jefferson Farfán, no se llaman Yahaira Plasencia y no tienen a una Federación de fútbol que le pide a la cancillería que los deje ingresar”, dijo Magaly al comenzar su programa.

Durante la entrevista que tuvo con Paco Bazán, la periodista no dudó en seguir criticando el procedimiento que hizo Farfán para entrar al Perú. “La cancillería misma hace el trámite ante la Superintendencia de Migraciones y pide que los deje entrar al país cuando nuestras fronteras están cerradas”.

Magaly Medina entrevistó al jefe de prensa del Ministerio de RR.EE. (Magaly Tv. La firme-TROME)

“Es el colmo, hay miles de peruanos varados en el mundo entero. Farfán se queda sin equipo, él así le hayan quitado la casa tiene para alquilarse un departamento y pasar ahí el resto de lo que resta la cuarentena, ya sea en Marbella, España Italia, donde podía transitar”, disparó la ‘Urraca'.

Asimismo, durante su conversación con uno de los peruanos varados en Colombia desde el inicio del estado de emergencia, Magaly Medina pidió que al igual que se hizo una carta para el futbolista, también se haga para nuestros compatriotas.

“¿Por qué a Jefferson Farfán se le hace una carta de la federación al consulado del Perú?. ¿Por qué entonces no se puede hacer una carta semejante para sacar a Marco, que es uno de ellos y más de 70 compatriotas que están en diferentes ciudades colombianas? ¿Por qué no se le puede pedir a la cancillería de Perú en Ecuador que haga ese trámite y ellos que quieren pasar la frontera con carretera a nuestro territorio? No se le deja. Eso es inhumano, no es un trato humanitario ”, agregó la conductora de TV.

Ciudadano peruano expuso su caso en Magaly. (Magaly TV /ATV)

“Estoy hablando solo de este caso de compatriotas en Colombia no de otros compatriotas que se encuentran varados en otros países para que sepan de lo ofendidos y frustrado que se sienten porque no los dejan regresar y públicamente se ríen en sus caras. Traen al señor Jefferson Farfán, a su novia, su terapista, a todo su entorno, pero al resto que se los lleve el diablo. Lo que debería hacer la cancillería y migraciones es empezar a trabajar para ver como traerse a todos esos compatriotas”, finalizó.

