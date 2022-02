La aparición de Christian Domínguez en “América Hoy” luciendo un anillo de compromiso no pasó desapercibo y sigue dando de qué hablar. Magaly Medina utilizó su espacio en ATV para criticar al cantante de cumbia por entregarle anillos a todas sus parejas.

“En la mañana nos hemos sorprendido de que aparece como co-conductor Christian Domínguez en ‘América Hoy’ (…) La nariz más sinvergonzona de la cumbia peruana, que ya todos sabemos lo que hizo está ahí hablando de fidelidad, de amor. Ahora se apareció así, lo que me sorprendió es que apareció con un anillo que simboliza la unión legal con una persona porque también hay anillos simbólicos”, dijo al inicio.

Para Magaly Medina, Domínguez no tiene la “madurez emocional” para lograr un compromiso. “Hemos visto, a lo largo de su historia, Christian Domínguez no tiene madurez emocional para lograr un compromiso. Ahí le dio un anillo a Vania, de compromiso él ha dado tantos. Yo me acuerdo de que Karla Tarazona también usaba uno”, comentó.

En esa línea, la figura de televisión recordó que en su momento el líder de “Gran Orquesta Internacional” le entregó un anillo a Karla Tarazona y tuvieron una boda simbólica; sin embargo, eso no impidió que se vincule sentimentalmente con Isabel Acevedo.

“Él está acostumbrado a hacer eso porque hasta ahora no está divorciado, él habrá podido tener la intención de haberse querido casar con Vania, con Karla Tarazona, a quien incluso la llevó a un matrimonio simbólico y luego cuando le sacó los cachos con ‘Chabelita’ se olvidó del simbolismo porque más allá de un anillo está el compromiso que una persona tiene con su relación”, enfatizó.

Finalmente, Medina manifestó que no entendía por qué Christian insistía en ponerle el anillo a todas sus parejas.

“No sé cuál será esta estrategia que él usa con las mujeres que pasan por su vida, a todas les dice lo mismo, a todas les ofrece lo mismo, con todas él se siente casado, les hace sentir que son sus esposas. Que ya pasaron por el altar. No entiendo por qué insiste en ponerle el anillo a la pareja de turno, cuando a la hora que su pareja necesita su fidelidad y compromiso, él lo hace trizas y el anillo no le valió de nada”, terminó.

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo González Peluchín arremete contra Mirella Paz por criticar a Magaly Medina

Rodrigo González Peluchín arremete contra Mirella Paz por criticar a Magaly Medina. Video: Instagram