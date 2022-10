Magaly Medina opina sobre las amistades de Gisela Valcárcel, quienes la han molestado por años, según la polémica conductora de Magaly TV, La Firme. Asimismo, aseguró que siempre se ha defendido sola y no necesita de nadie que lo haga como considera sí lo hace la ‘Señito’. ¿Qué más comentó?

La periodista señaló que la ‘rubia’ la fastidiaba constantemente en sus shows. “Ella dice: ‘yo nunca he hablado en 25 años’. Mentira (...) ¿Cuántas veces te has referido a mí a lo largo de tu programa? Por supuesto, para intentar minimizarme, para intentar insultarme, para intentar siempre ‘bajarme la llanta’ y decir cualquier atrocidad que se te ocurra en el camino ”, mencionó.

Magaly Medina comenta sobre los amigos y conocidos de Gisela, quienes siempre la han fastidiado.

De igual manera, comentó que los más cercanos de la conductora de El Gran Show ha usado a sus amigos como ‘escudo’. “ Sus ‘chupes’ de ella, a lo largo de estos años televisivos, me han insultado de la peor manera, diciendo las mentiras más grandes, las barrabasadas, los insultos más difamatorios y nunca la he demandado a ella, ni a ninguno de sus ‘chupes’. Mi pelea no es con sus ‘chupes’, la vida ha sido de ella”, añadió.

“ Yo nunca he mandado a nadie a insultarla (...) No hay que ser cobardes , tienes que decirles a tus ‘chupes’ que no peleen por ti porque mientras más infamias digan de mí, la que peor queda es ella”, comunicó.

Asimismo, recordó la vez que Gisela llamó a su programa para contestarle sobre la opinión con respecto a la Teletón. “Se lo dije en su cara (...) le dije todo aquello que pensaba sobre la Teletón y su influencia que ella tiene en ese evento anual”, finalizó