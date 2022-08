Magaly Medina arremetió este lunes contra Melissa Klug luego que la chalaca haya aparecido en vivo en ‘En boca de todos’ para cuadrar al TikToker George Rubín, quien la semana pasada aseguró que tanto ella como su hija, Samahara Lobatón, usaban zapatillas bamba.

“Ella por qué se araña, cuando los hijos ya son adultos, hay que dejarlos que se defiendan solos. El error de Samahara fue jactarse en televisión que ha gastado 40 mil soles en una fiesta”, dijo la urraca sobre la celebración de cumpleaños que le hizo la influencer a su hijita con Youna.

En ese sentido, la conductora de Magaly Tv La Firme consideró que cuando uno está seguro de lo que tiene, no debería arañarse. “Yo no me molestaría, uno no vive de las apareciencias”, le recomendó a Melissa Klug, a quien comparó con su expareja y padre de sus hijos, Jefferson Farfán.

“Ay ya te pareces a Farfán Melissa, hay que tener correa. Está hablando igualito que Jefferson, porque le dices cualquier cosa que altere sus oídos y ya manda al abogado, ella es igualita, ella sabe que todo esto de la televisión es un show. Qué mal, sales agresivamente para amenazar si tú sabes que también vives de este ‘toma y daca’ que son los medios”, sentenció Magaly Medina.

TE PUEDE INTERESAR

Susan Ochoa se ‘pica’ EN VIVO cuando Janet le dice ‘avispón verde’: “Si fueses Carolina Herrera me preocupo”

Sobrina de Diego Bertie pide parar insultos contra su familia, al borde del llanto

Magaly tras bajo rating de La Gran Estrella: “Gisela va tener que acortar ese programa, no lo va mantener”