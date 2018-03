Magaly Medina de cumpleaños: ¿Qué le regalarías a la famosa 'Urraca'? [VIDEO y FOTOS]

Magaly Medina cumple hoy 55 años y tiene como reto consolidar su programa ‘La purita verdad’, que asegura no será cancelado como se rumoreó recientemente, pero reconoce que el horario de las mañanas es ‘difícil’, por lo que le tomará ‘algo de tiempo’ alcanzar su meta.



¿Vas a celebrar tu cumpleaños?

No, porque mi esposo (Alfredo Zambrano) está con mucho trabajo y hace poco estuvimos en Moscú. Ya no viajamos hasta junio.



¿Pero tendrás una celebración en tu casa o será un cumpleaños austero?

Será solo familiar, así lo he querido. Mi esposo siempre quiere celebrarme, pero por ahora prefiero concentrarme en sacar adelante mi programa. No voy a festejar hasta no tener mi equipo completo y que ‘LPV’ tenga la personalidad que quiero darle.



Es tu reto...

Sí, estamos tratando de avanzar en un horario difícil. Lograr consolidar el noticiero no ha sido tarea fácil y ahora, continuar en un horario como el que tenemos, tomará algo de tiempo. Debemos ir probando hasta dar en la yema del gusto del televidente a esa hora.



Y según el ‘focus group’, ¿qué le gusta? Porque algunos extrañan el espectáculo...

Aún estamos viendo eso y analizando. El público ha respondido bien, lo que pasa es que yo no soy conformista y quiero más.



El viernes se rumoreó que te habían dado un mes de plazo para levantar el rating.

Ja, ja, ja... Esta es una apuesta conjunta que va más allá de las cifras. Es optar por un contenido a la altura del público. En Latina existe la decisión de entregar una producción de calidad.



Luciana Olivares dijo que tu programa se está encontrando.

Es la verdad, esperamos completar el equipo pronto para trabajar en condiciones normales.



Y en este nuevo año que inicias por tu cumpleaños, ¿cuál es tu reflexión?

Estoy empezando otra etapa profesional en uno de los mejores momentos de mi vida. Soy una mujer afortunada y doy gracias por eso. (C. Chévez)

Pedro Tenorio y Magaly Medina