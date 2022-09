Magaly Medina envió un mensaje alentador a Natalia Salas luego que la actriz peruana comunicó a sus seguidores que fue diagnosticada con cáncer de mama.

“Ella es una mujer joven y el cáncer, si es detectado a tiempo, siempre hay buenos resultados y expectativas de vida. Tiene que luchar y no puede decaer”, expresó Medina en la reciente edición del programa “Magaly TV: La Firme”.

“Ella lo está enfrentando con muchas ganas de vivir, que es como se debe de hacer... las mujeres siempre tenemos que chequearnos”, añadió la presentadora.

Natalia Salas es diagnosticada con cáncer

La actriz nacional atraviesa complicados momentos luego que fuera diagnosticada con cáncer de mama. Salas compartió esta noticia con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

La exconductora de “América Hoy” contó que deberá ser sometida a una mastectomía el sábado 10 de setiembre, luego que la biopsia a la que se sometió confirmó que tiene cáncer.

“En mi proceso de destete tuve un pequeño sangrado, y a inicios de julio decidí ir al ginecólogo. Me mandaron a hacerme una ecografía, luego me pidieron hacerme una resonancia, y finalmente una biopsia. Mi diagnóstico es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico”, explicó la actriz.

“Me tengo que hacer una mastectomía general, o sea me tengo que quitar toda la teta. Mi intervención será este sábado, me van a sacar todo. Estoy triste, evidentemente, pero ahora veo todo con mayor positividad, lo bueno es que lo he encontrado a tiempo”, agregó.

