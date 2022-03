Revelar que Cassandra Sánchez fue su primera enamorada, le valió críticas de algunas personalidades al Mateo Garrido Lecca; sin embargo la periodista Magaly Medina lo defendió de este tipo de comentarios.

En una entrevista para el canal de Kiara Trigoso, Mateo reveló que tuvo ‘su primera vez’ con Cassandra Sánchez, en su programa de YouTube “A la joda”.

Al respecto, ‘la Urraca’ consideró que la revelación de Garrido Lecca no tuvo nada de ofensivo y que no tendría porque pedir disculpas públicas. “De lo que se puede acusar este chico es de no ser caballeroso, de haber dado las señales para que saquen en cuenta de quien fue su primera enamorada”, explicó.

TROME | Magaly Medina defiende a Mateo Garrido Lecca (Magaly TV, La Firme)

Magaly Medina consideró que Mateo Garrido Lecca ‘fue boca suelta’ “Se le puede acusar de ser bocón, de haberse jactado de haber tenido con una chica hermosa, con la que él perdió la virginidad. Donde está lo ofensivo”, manifestó.

