Magaly Medina se refirió a las recientes declaraciones de Christian Domínguez, quien la mañana de este jueves reveló que Rafael Fernández se comunicó con el para desmentir a la urraca, luego que la conductora de Magaly Tv La Firme afirmara que el ‘Rey de los huevos’ se mostró incómodo porque el cumbiambero se metió en una oportunidad a la piscina de su mansión con Karla Tarazona.

“Lo que yo he contado ayer, extraoficialmente, lo que me dijo Rafael Fernández ‘off the record’, lo escuché yo, mi productor y Naty Julca, que es reportera de mi programa. Éramos tres personas escuchando una versión, no era que solo yo lo escuché en tono confesional”, acotó la periodista visiblemente incómoda por su sucedido.

Además, dejó entrever que el popular ‘huevero’ le habría mentido. “ Si él mintió, exageró o no dijo la verdad, no es problema mío” , refirió Magaly Medina.

Urraca aseguró que la confesión de Rafael Fernández la escuchó ella, su productor y su reportera. Video: Magaly Tv La Firme

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ: NO ENTRÉ A LA PISCINA DE RAFAEL

Christian Domínguez se mostró más incómodo que nunca luego de que en el programa de Magaly Medina se señalara que el cumbiambero se metió a la casa y a la piscina de Rafael Fernández. Al respecto, el cantante comentó que se comunicó con el empresario para aclarar lo ocurrido.

Según la pareja de Pamela Franco, el ‘Rey de los huevos’ le escribió para decirle que ‘es falsa’ la historia que contó la urraca, que indicaba que el cantante estuvo en la piscina del empresario en ropa de baño.

Al respecto, Christian Domínguez contó qué fue lo que le dijo a Rafael Fernández. El ‘wachimán’ indicó que jamás ingresó a su piscina y que solo fue 5 veces a la casa del aún esposo de Karla Tarazona.

“Espero que lo aclares correctamente, tú eres testigo de que 5 veces entré. atu casa y una vez solo me ofrecieron agua. Tú eres testigo que jamás ingresé a esa piscina en tu casa. Cada vez que he ido, fui con ropa de trabajo”, dijo el cantante.

TE PUEDE INTERESAR

Karla Tarazona confirma que se mudará de ‘jatazo’ de La Molina: “Aquí no me voy a quedar”

Karla Tarazona ‘explotó’ contra Rafael: “Yo sí tengo los pantalones bien puestos para rehacer mi vida”

Christian llora EN VIVO y pide a Leonard León asumir su rol con sus hijos: “Ellos me siguen diciendo papá”