¡FUEGO! Magaly Medina arremetió contra Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, luego de la coronación de Alessia Rovegno. Para la ‘urraca’, está claro que existe favoritismo en el certamen de belleza.

Incluso, la conductora le advirtió a Jessica Newton que este tipo de hecho le generaría una “mala fama” y que las jóvenes ya no deberían participar.

“Yo que estas chicas jamás vuelvo a participar, yo que ellas renunciaría por ética personal, pero en fin (…) Yo pensé, algo de vergüenza tendrá la Newton, ya pues me están haciendo roche, me van a decir que soy una estafadora, me van a decir que las coronas se venden a dos soles. Se me cayó más ”, manifestó.

Magaly Medina sobre Alessia Rovegno: “No tiene talento”

En otro momento, Magaly Medina afirmó que Alessia Rovegno sí es guapa, pero que en estos tiempos se buscan bellezas exóticas.

“No tiene talento, pero es muy buena moza, igual, sinónimo, Alessia Rovegno. Nuestra flamante Miss Perú, pero el favoritismo era descarado, era rochoso”, manifestó.

Magaly Medina califica de “favoritismo descarado” coronación de Alessia Rovegno (Video: ATV)

