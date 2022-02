¡Fuegooo! Magaly Medina respondió a Cassandra Sánchez luego que la hija de Jessica Newton, a través de un comunicado, contó que su distanciamiento se originó por exponer a su hijo por rating. La ‘Urraca’ dijo que ‘Casse’ defiende a Deyvis Orosco porque está muy enamorada y que él es el ‘estratega y marketero’ de su relación, que ambos se comprometieron a darle la exclusiva del nacimiento de su hijo y que se están victimizando por descubrir que sus ‘mascotas no la pasan bien’ en un albergue .

Magaly, se encendió la pradera. Cassandra Sánchez emitió un comunicado en el que comentó traicionaste su confianza al hacer público el nacimiento de su bebé por rating, mientras que Gisela Valcárcel respetó su privacidad.

Lamento que Casandra esté siendo manipulada y quiera defender a Deyvis, pero ellos desde un principio se comprometieron a darme todo lo relacionado al nacimiento de su bebé en el programa. Por eso, cuando los llamo un día después del nacimiento para hacer un vivo porque de palabra ya habíamos quedado, ese día no contestó a nadie de mi producción, pero al otro día él llama cinco minutos antes de que empiece mi programa para decir que no puede salir al aire y le dije: ‘No, por favor tienes que entrar al vivo’ y empieza a contarme que estaba con Cassandra. Entonces, le digo a Nati ( coordinadora de estudio) que grabe la conversación, porque yo no sé, y al menos poner eso al aire. Él sabía que lo estaba grabando, si tenía un compromiso con la señora Gisela Valcárcel me lo decía, pudo sincerarse. No sé cómo puede mentir tanto una persona y lamento mucho que Cassandra, por seguir el cuento al marido, esté en esto porque ella sabe la verdad. En fin ‘Casse’ está muy enamorada de él y lo admira, pero creo que la voz cantante en ese casa la tiene él, es el estratega por eso mi decisión de no continuar con el madrinazgo. Me parece que se están victimizando para evitar que la gente los critique por abandonar a sus perros porque ya tienes a tu hijo biológico, me parece pésimo.

En el escrito aseguran que sus mascotas están bien cuidadas y solo están en el albergue porque remodelan su casa.

Que yo sepa ellos han remodelado el ambiente de su casa antes que nazca su bebé, con los perros ahí metidos. Ahora, sí me dices me estoy tirando abajo tres cuartos y hay mucho polvo, me mudo a otra casa. Un bebé no puede estar en un lugar donde están martillando, porque un hogar que es bueno para un bebé, también lo es para las mascotas. El trabajo de investigación que hicimos es impecable, ese era Wakatay y eso que no hablé más cosas que nos hemos enterado ahí, pero si me pican lo haré . Si a mí me tiran barro tendré que contar todo lo que sé.

‘DEYVIS MAQUINA TODO’

¿Magaly, este distanciamiento con Jessica y Cassandra empezó en noviembre? Porque trascendió que desde setiembre ya habían algunas diferencias por el tema de Janick Maceta y el vestido que usó en el concurso de Miss Perú.

Nunca me he querido meter a fondo en los concursos por respeto a mi amiga Jessica, incluso he pasado por alto muchas cosas, no he tocado el tema Janick Maceta, Yely Rivera, que ni siquiera llegó entre las 15 finalistas para no herir susceptibilidades y evitar esto. Hay gente que por ser tu amiga no quiere que se le toque. Además, diferencias con Jéssica no las he tenido, estoy comentando un hecho que tiene que ver con Deyvis y Cassandra, más con él porque pienso que es el que maquina todo y Cassandra, en su obediencia y amor, lo sigue en todo. Me parece lastimero dejar así a los perritos, eso no habla de un buen corazón. Yo no soy hipócrita, las cosas que tengo que decir, las digo en mi programa porque el público espera que sea imparcial. A Daniela Darcourt la he criticado, incluso a Jessica cuando Chibolín le hizo la producción de su Miss Perú, pero de verdad, victimizarse no les queda bien.

¿Jessica no te ha llamado, no hay posibilidad de conversar y zanjar este tema?

Esto no es personal, ella lo hace por defender a Deyvis y a Casandra, no es contra ella. Espero que un día no se arrepiente de defenderlo a él. A mí no me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer, que se comporte de una manera mal educada e hipócrita. A mí, ese señor (Deyvis) nunca me dijo que había firmado contrato con Gisela, que además está en libertad de hacerlo, pero no me prometas algo que no vas a cumplir. Él quería quedar bien con Dios y con el diablo, siempre quiere dirigirte, cuando Cassandrita estaba embarazada, decidió cuándo se iba a anunciar y por eso ella andaba tapando su pancita, era su estrategia, él es el famoso, los demás son su comparsa.

Magaly Medina cuenta que Cassandra ocultó su pancita porque Deyvis decidió cuándo debía anunciar su embarazo. No tiene nada contra Jessica Newton, pero espera que no se arrepienta al defender a su yerno. (Foto. Trome)

Jesisca dice que hablará en privado contigo, pero comentó en sus historias de Instagram que te propuso ser la madrina porque deseabas tener un hijo o adoptar.

Finalmente Jessica es la que mueve los hilos ahí y todos hacen lo que ella dice, porque creo que una pareja debe decidir a quién quieren convertir en familia y no alguien impuesto por la suegra, yo no lo permitiría. Además, he contado públicamente ese deseo que mi esposo y yo teníamos y que desistimos porque ya no tenemos el físico, las ganas y tiempo para dedicárselo a una criatura. En fin, es el estilo de ella dice hablar en privado, pero por otro lado te suelta las cosas. Yo jamás saldría a contar detalles por más que esté peleada con Rodrigo, sus intimidades me las llevo a la tumba, porque tuvimos buenos años de amistad y cariño. Soy la mala de la tv, una maldita, pero de ahí a dar golpes bajos, no.

Magaly, Janet Barboza también se refirió a este tema y dijo que todo esto pasa cuando dejas entrar a tu casa una serpiente con dos cabezas por ti.

A esa pobre mujer no le pienso responder. Jessica, es una señora y no creo que caiga al nivel de una mujer como esta.