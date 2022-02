Magaly revela que Deyvis le prometió fotos de su bebé y terminó dando la exclusiva a Gisela Valcárcel

Magaly Medina respondió fuerte y claro a Deyvis Orosco tras el comunicado que envió junto a Cassandra Sánchez de Lamadrid en el que acusa a la conductora de haber traicionado su confianza. La conductora indicó que el cantante no cumplió con la promesa de darle la exclusiva del nacimiento de su hijo.

La periodista indicó que Deyvis le prometió la exclusiva del nacimiento de su hijo para mostrarlo en su programa, pero todo cambió cuando el cantante firmó contrato con Gisela Valcárcel.

Magaly revela que Deyvis le prometió fotos de su bebé (Video: ATV)

APARECIÓ EN PROGRAMA DE ETHEL POZO

La conductora indicó que ‘El bomboncito’ le prometió fotos y videos de su bebé que nunca le mandó y que, al día siguiente, hizo una transmisión para el programa de la hija de Gisela Valcárcel, ‘América hoy’. Debido a esto, Magaly decidió grabar la videollamada que tuvo con Deyvis.

“Él firma un contrato con Gisela Valcárcel para aparecer como jurado, pese a eso él seguía manteniendo su palabra. Faltando 10 minutos para mi programa, recién me contesta y le digo ‘quiero grabar’ y le digo si quiere enlazarse conmigo, me dice que no y me muestra al bebé. Respetuosamente, no pongo la cara del bebé, incluso me promete que me mandara una foto del bebé, nunca me lo envió”, indicó Magaly Medina.

Asimismo, la pelirroja conductora señaló que Gisela Valcárcel se aprovechó de que Deyvis Orosco iba a tener un hijo , para hacerlo firmar un contrato de exclusividad en su productora.

“Al día siguiente, él aparece enlazado desde la clínica con la hija de Gisela, porque tenía un convenio. Te piden exclusividad por el tiempo que trabajes. Yo dije, Gisela se aprovecha porque este chico está en la cresta de la ola. Ella siempre llama a los que están en el candelero, quería tener la primicia del nacimiento. Ella no es ninguna tonta, es una mujer empresaria que sabe de televisión”, agregó.

