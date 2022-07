Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para llenar de halagos a Hernán Barcos, el futbolista de Alianza Lima que le regaló un departamento a la nana de sus hijos. La conductora dio con palo a Jefferson Farfán por su pelea con Paolo Hurtado que habría generado una crisis en el club victoriano.

La presentadora de espectáculos recalcó que el deportista es un ejemplo a seguir para sus demás compañeros a diferencia de Jefferson Farfán.

“Yo tengo una idea preconcebida de los jugadores de fútbol. Luego de haber ampayado y conocido a los futbolistas a largo de estos 25 largos años, me saco el sombrero por gente así. No debemos generalizar y yo ya no lo voy hacer porque creo que Barcos sale del común denominador de los jugadores de fútbol. Él tiene un gran corazón y liderazgo dentro de Alianza Lima”, dijo Medina.

DA CON PALO A FARFÁN

“Creo que él es un padre de familia y comparte con su esposa y se preocupa por la nana de sus hijos. Creo que él es un hombre que jamás faltaría a actos importantes de la vida de sus hijos como la Primera Comunión, hechos que nos tiene acostumbrados Jefferson Farfán, pero que la hinchada se lo ha perdonado, mientras que él no perdona nada y no perdona a nadie que le diga esas cosas”, añadió.

Medina señaló que los aliancistas deben imitar el buen comportamiento que tiene Hernán Barcos con su familia y equipo: “Ver a jugadores de fútbol como Hernán Barcos me da esperanza y me siento positiva. Pienso que ojalá algunos jugadores de fútbol aprendieran más de gente así”.

