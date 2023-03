En una entrevista realizada por Carlos Orozco a Ebelin Ortiz en octubre de 2022, la actriz habló sobre su participación en la polémica miniserie ‘Magnolia Merino’.

Durante la conversación, aclaró que no hizo referencia a la conductora de ATV, Magaly Medina, y expresó su disposición a volver a interpretar a la pelirroja, ya que lo considera muy divertido.

“No me arrepiento, en lo absoluto (de interpretarla). Si me lo volvieran a ofrecer, lo haría otra vez porque para mí todo es una oportunidad. Además, si no lo hubiera aceptado, otra lo iba a hacer. De igual manera se iba a realizar”.

Sin embargo, Ortiz también criticó a la periodista de espectáculos por sus comentarios en la televisión, argumentando que la vida personal de cada figura pública no debería ser relevante.

“ Magaly da una información que no es la real, siempre tiene una parte de mentira lo que dice. Sus seguidores sencillamente van a creer lo que está diciendo (...) Estamos parches”, agregó en otro momento.

Ebelin Ortiz habla de ‘Magnolia Merino’. YouTube

