Este jueves, Rodrigo Cuba y Ale Venturo se dejaron ver juntos en la inauguración de una de nueva tienda de la empresaria, por lo cual se avivaron los rumores de un perdón al futbolista tras el ampay en una fiesta en Piura. Ante ello, Magaly Medina tuvo duras palabras contra la pareja.

“El hecho de que con la mujer embarazada se fuese a una fiesta en la cual había chicas, incluso, poniéndole la boca en el cuello, me parece una falta de respeto. La traición ya está allí, ella está embarazda. Él no puede estar besuqueando mujeres en fiestas. Parece que el nivel de compromiso no es fuerte, parece que es un hombre que quiere vivir su soltería ”, manifestó inicialmente.

Magaly criticó a Ale Venturo y Rodrigo Cuba tras verse juntos luego de ampay.

Tras ello, cuestionó que Ale Venturo haya quedado embarazada del futbolista pese al poco tiempo que se conocen. Ante esa situación, Magaly indicó que no debió atrapar al ‘Gato’ Cuba “con hijos o chantaje sentimental”.

“Él le ha faltado el respeto públicamente porque no tiene el valor de ir con esa chica y decirle, ‘solo fuiste un paño de lágrimas’. Lo que dicen los hombres: ‘quiero estar solo’. Y hay que dejarlos, no se les atrapa con hijos ni con chantaje sentimental. Pensé que Ale Venturo iba a tener dignidad o amor propio para expulsarlo de su vida ”, agregó.

Finalmente, Magaly le envió un mensaje a Ale Venturo y señaló que por lo menos el ‘Gato ' Cuba debe volver a ganarse su confianza dado que ha resquebrajo ello al besar el cuello de una joven durante una fiesta en Piura.

“ Estas cosas no se perdonan o por lo menos él debería volver a ganarse su confianza . Él decidió ir a perrear o besuquear a alguien”, sentenció.

