Magaly Medina se enlazó con el abogado de John Kelvin, Ricardo Franco, para que le brinde detalles de la liberación del cumbiambero; sin embargo, el letrado perdió los papeles cuando la abogada Karla Viso cuestionó la resolución del caso del cantante.

“ Sin calificaciones váyase a las pruebas…usted también es una agresora. Mire esa manera cómo se expresa ¿no le da vergüenza? ¿Qué le pasa a usted? , hablando tonterías como una vulgar… es una ignorante no sabe debatir ”, dijo el abogado levantando la voz.

Pero, todo no quedó ahí, el abogado Ricardo Franco continúo criticando a su colega. “Por qué me ataca a mi, por qué no debate el tema, porque no sabe pues”, dijo.

Magaly Medina saca del aire al abogado de John Kelvin

Ante las palabras de la defensa de John Kelvin, Magaly Medina no dudó en cuadrarlo y advertirle que no esté levantando la voz en su programa y finalmente sacándolo del aire debido a sus insistencia.

“Bájeme el tono de voz, a mi no me gusta que me griten, bájeme el tono de voz que me está agrediendo a mi y mi público, edúquese (...) Yo no puedo mantener a este hombre aquí, gracias por su participación”, expresó.

Abogado de John Kelvin le levanta la voz a Magaly y ella lo saca del aire EN VIVO

