¡Tiembla Chollywood! Al mismo estilo de la entrevista a Yahaira Plasencia, Magaly Medina se mudará de set para recibir a Rodrigo González, quien aceptó estar a su lado para hablar de todo el alboroto que ha causado en las redes sociales y en la TV en los últimos meses a raíz de su salida de Latina. El programa empezará a las 9:45 p.m. y estamos seguros que más de un personaje de la farándula temblará al oír a este par de ‘lenguas ponzoñosas’ en lo que será su reencuentro en la TV.

Como se sabe, Magaly Medina y Rodrigo González estaban alejados desde hace unos meses y no se dirigían la palabra. La ‘Urraca’ explicó en RPP que el alejamiento se dio a raíz de un comentario que ella hizo en su programa en ATV cuando Peluchín se tomó una foto con Jefferson Farfán. “Yo no me vendo por una botella de whisky”, dijo aquella vez la ‘Urraca’, valiéndole el reproche del conductor de ‘Válgame Dios’ en su espacio de Latina.

Posteriormente, Rodrigo González abandona Latina junto a Gigi Mitre y con el tiempo logra convertir a su cuenta de Instagram en una plataforma de entretenimiento que es seguido por 2.2 millones de personas. Desde ahí, Peluchín comparte contenido y comentario de sus usuarios, además de poner de moda las canciones que ya lo identifican.

PRIMERA ENTREVISTA

La entrevista con Magaly Medina será la primera entrevista que dará Rodrigo González desde su salida de Latina. De todas maneras abordará los problemas que tuvo al salir de la casa televisora que lo albergó por cerca de 8 años. Además, el conductor de televisión hablará sobre las rencillas que sostiene con figuras del mencionada canal como son Karen Schwarz, Cathy Sáenz y Susana Umbert.

Además, Magaly Medina ha dispuesta de la presencia del público para este encuentro. Fotos a las que pudo acceder Trome.pe revelan que el canal ha preparado una alfombra roja para recibir a Rodrigo González. Hay demasiado en juego en esta entrevista y se espera que los dos den el show que el público que los sigue está esperando. También se observa un cambio ligero en el set de la periodista, esta vez no cuenta con una mesa sino con dos sillones, lo que recuerda mucho a la entrevista que sostuvieron en el 2015 cuando ella conducía un programa en Latina. Incluso se puede ver que el público ya se encuentra dentro del set esperando el encuentro entre las lenguas más ponzoñosas de la televisión peruana.

Gente hace cola afuera del canal para ver entrevista de Rodrigo González

Magaly Medina se pronuncia sobre su encuentro con Rodrigo González

Gente hace cola para ver entrevista de Rodrigo González y Magaly Medina

