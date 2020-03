Janet Barboza dijo que se puso fuerte ante Magaly Medina porque la ‘Urraca’ la recibió con una actitud grosera en su programa del último lunes y, por ello, no dudó en decirle sus verdades.

“Es lamentable que no se haya podido conversar como se debía, pero ella me recibió con una actitud grosera y me puse fuerte. La gente me conoce y sabe que soy honesta, nunca aparento lo que no soy, pero ella demostró ser una mujer acomplejada, que no reconoce su origen, y quiere lavarse las manos”, dijo la ‘Rulitos’.

Janet Barboza precisó que los calificativos de ‘burra’ y ‘callejonera’ que le dijo Magaly Medina no la ‘tumban’.

“Sé bien cómo es ella, una persona muy mentirosa, que ha evolucionado físicamente, pero no mentalmente. Es machista e instiga el odio entre las mujeres. Siempre recurre al argumento barato del insulto para desmerecer a alguien”, agregó.

Asimismo, comentó que aceptó ir al set de la ‘Urraca’ para aclararle las cosas.

“Ella siempre estuvo atacándome y a mis compañeras de ‘Válgame’, soy una mujer valiente que enfrenta los problemas. Sé que hizo 12,4 puntos de rating (y ‘picos’ de 17 puntos), es bueno, porque estaba en 8”, precisó.

Finalmente, indicó que ha recibido innumerables mensajes y llamadas felicitándola por ‘haber puesto en su sitio a Magaly’.

BORLINI: NO SON NOVATAS

En tanto, la conductora Laura Borlini indicó que Magaly y Janet sabían que su encuentro iba a dar que hablar.

“Son dos personas adultas, con experiencia en la televisión y no son novatas. Janet sabía a lo que iba y Magaly buscaba generar controversia. Ambas lograron lo que estaban buscando”, precisó.