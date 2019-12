¡INDIGNADA! Magaly Medina entrevistó a Kike Suero luego que una bailarina dijera en su programa que era su pareja desde hace cuatro meses. Sin embargo el cómico negó a la joven en pleno programa en vivo y aseguró que nunca estuvieron juntos a pesar que ella tenía tatuado el rostro del actor.

Esta situación molestó mucho a Magaly Medina, pero luego soltó toda su furia cuando Kike Suero mencionó a su esposo en plena entrevista. El cómico en medio de la conversación le preguntó a la ‘Urraca’ si en verdad confiaba en su notario, en un intento de hacerlo ver como una persona infiel.

“¿Magaly tú crees en tu marido?”, le dijo Kike Suero a Magaly Medina y esto hizo que ella estallara y le respondiera con furia. “¿Y qué tiene que ver? Yo no voy a responderte a ti. Acá el que está siendo cuestionado eres tú. A mí no me preguntes nada porque no tienes la autoridad moral para hacerlo”.

“Kike, no estás hablando con una de tus enamoradillas. Ubícate. ¿Has tomado esta noche? ¿Estás en tu sano juicio?”, siguió la ‘Urraca’.

El intercambio de palabras llegó a su punto más álgido cuando Kike Suero cuestionó los ampays que ha protagonizado. “Tómate un poco de agua, anda al psiquiatra, a rehabilitación, sé buen padre, sé un buen hombre”.