Magaly Medina: Ex 'urraco' al que culpó por entrevista fallida a Jefferson Farfán le manda esta indirecta  

Los problemas continúan para Magaly Medina. La conductora de la 'Purita Verdad' responsabilizó a un ex urraco por los problemas que tuvo con Jefferson Farfán. El aludido, Julio Stein Combe, esposo de la productora de la periodista, le mando una indirecta a través de Facebook.



“Él (Farfán) dice que no quiere nada de espectáculos. Julio Stein, quien hizo las coordinaciones y aseguró que todo estaba bien, le responde que era para prensa, pues ahora pertenezco a esta área del canal, por eso es que me sorprendió lo que declaró”, precisó Magaly Medina a Trome.pe.



Julio Stein utilizó su Facebook para responder. El periodista publicó una imagen con una frase que muchos consideran que es para Magaly Medina. “La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres, infelices, mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”, es el mensaje que compartió el ex 'urraco' en la mencionada red social.



Los amigos y familiares de Julio Stein le muestran su apoyo en redes sociales. Además, envían mensajes en contra de la forma de actuar de la conductora de 'La Purita Verdad', Magaly Medina. No es la primera vez que la periodista es tildada de soberbia.



Magaly Medina no piensa rectificarse. "No hay necesidad, porque a ambos nos mintieron. Yo estuve en su casa y me enojé mucho al saber que nos canceló, pero había una razón. Él está en su derecho de no dar la entrevista, porque en el pasado le he dado con palo", menciona la periodista.



