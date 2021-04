LO DEFIENDE. Magaly Medina sacó cara por Said Palao luego que su ex, Aleska Zambrano, criticara que el chico reality festejara su cumpleaños con Alejandra Baigorria, en un viaje relámpago fuera de Lima, sin incluir en su día especial a su pequeña hija.

La Urraca comentó que por lo menos Said hizo el esfuerzo de celebrar con la niña unos días antes de su santo. “Seguramente le explicó que se iba de vacaciones, que se iba de viaje... tampoco hay que ser más papistas que el Papa”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme.

En ese sentido, aseguró que cuando las parejas se separan, en ocasiones los niños se ‘convierten en una especie de trofeo’. “No quieren que el ex disfrute con la nueva novia, utilizan a la hija para frustrarle los planes... tampoco es así”, criticó Magaly.

“Hay que vivir, las personas cuando se separan, cuando se divorcian, tienen que empezar a hacer su vida de manera sola sin tratar de frustrar o fastidiar a la expareja. La felicidad viene de adentro y hay que explicarles a los niños que quedan solitarios en estas separaciones, que cuentan con su papá y con su mamá pero que cada uno tiene una vida independiente, sin dejar de quererlos”, agregó la periodista.

Al respecto, aseguró que si todas las parejas entendieran que la prioridad son los hijos, la salud mental de muchos niños de padres separados sería mucho más saludable.

“Pero no entienden, se fastidian, no le perdonan al padre que las haya dejado, que se haya ido con otra, no le perdonan al hombre que sea feliz. Están ahí dale que dale amargándole la vida, pero lo que no saben es que se amargan la vida ellas mismas. Yo siempre digo, la vida es tan corta: deja, suelta, fluye y sé feliz”, añadió Magaly Medina.

ALESKA ZAMBRANO CRITICA A SAID

Mientras Alejandra Baigorria y Said Palao disfrutaban de su amor en un viaje relámpago por el cumpleaños del chico reality, la madre de su hija, Aleska Zambrano, se mostró indignada porque no pasó su santo con su pequeña.

Todo empezó con unas imágenes difundidas por la cuenta de Instarándula, donde se ve a la parejita en el aeropuerto. Luego, la mamá de Aleska publicó un extraño mensaje en sus historias de Instagram.

“La mentira y el engaño tienen fecha de vencimiento y al final ‘todo’ se descubre. Al mismo tiempo, ‘la confianza’ se muere y para siempre... Cuando la persona es mitómana, nunca cambian, así es la vida”, escribió en sus redes.

Samuel Suárez se comunicó con la ex de Said Palao para que diera sus impresiones por el viaje del chico reality. “Por un lado me sorprende pero por otro no. Igual cada quien hace lo que mejor le parece”, indicó.

Asimismo, Aleska Zambrano dijo que le parece muy ‘raro’ que ni siquiera le haya avisado del viaje. “Obvio me tenía que comentar aunque sea... imagínate, una emergencia de... (la niña) yo seguía pensando que estaba en Perú”, dijo indignada.

Por otro lado, también lamentó que el guerrero no pase su santo con su pequeña. “Yo asumí totalmente que iba a estar con ella hoy día. Le hizo creer que el sábado fue su santo y le cantó happy birthday y eso. Si no estuvo para el cumpleaños de ella imagínate, nada más me puede sorprender que eso”, agregó.

Finalmente, recordó que cuando su niña tenía dos años se fue de viaje con ella por Semana Santa y Said Palao se molestó. “Justo cayó también cumpleaños de él, 30 de marzo, y me hizo un escándalo que hasta el día de hoy me lo saca en cara, que cómo no pude haberle dejado pasar su cumpleaños con su hija y ahora se va sin decir nada”, indicó.

MAGALY SE SEPARÓ

Hace unos días, la Urraca usó unos minutos de su programa para anunciar su separación del notario Alfredo Zambrano, con quien tenía 10 años de relación y cuatro de matrimonio. Aseguró que terminaron en los mejores términos y que ambos se desean lo mejor.

Tras el anuncio, Magaly Medina celebró su cumpleaños al lado de su hijo y viajó a Miami para pasar la Semana Santa. Por su parte, se conoció que su ex voló a México y luego viajaría a Europa.

