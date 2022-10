QUÉ FUERTE. Gisela Valcárcel y Magaly Medina se encuentran en una nueva disputa televisiva. Luego que la ‘señito’ arremetiera en su estreno de ‘El Gran Show’ contra la conductora de ATV, ella decidió responderle fuertemente criticando a los personajes que han aparecido en su reality de baile.

“Se los dije: ella habla de Dios y presenta como estrellas a toda la podredumbre de la farándula . Qué mujer tan hipócrita”, escribió en su cuenta de Instagram la ‘urraca’.

La respuesta de Magaly Medina hace alarde a las declaraciones que tuvo Gisela Valcárcel, quien aseguró que la conductora iba a “pagar carísimo” por el supuesto daño que ha hecho tras los ampays revelados, como el caso de Melissa Paredes.

Ante esto, la ‘urraca’ dejó en claro que este lunes 3 de octubre utilizará su programa para extender su crítica a Gisela y al programa de ‘El Gran Show’, que fue estrenado con personajes como ‘Robotín’, Dalia Durán, Samahara Lobatón, Giuliana Rengifo, Melissa Paredes, entre otros.

“ Eso haré, con muchísimo gusto. No tenías ni que pedírmelo ”, señaló Magaly anunciando lo que será parte de su programa este lunes.

¿QUÉ LE DIJO GISELA A MAGALY MEDINA?

Al presentar a Melissa Paredes en ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel aprovechó las cámaras para dirigirse a Magaly Medina, su archienemiga de la televisión, y expresarle el “daño” causado con su programa a las parejas.

“Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todos vas a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, era tú quien no podrá dormir tranquila... No importa lo que digas de mí el lunes o martes, porque siempre va a rebotar en audiencia . ¿Sabes?, mientras tú arañas y matas, la gente ayuda (...) Estoy arrebatada porque tocas a una mujer, pero sabes, no quiero ofenderte, lo que quiero es llamar a la reflexión”, expresó enojada Gisela.