Le brinda fuerza. Magaly Medina mostró la admiración que tiene hacia Natalia Salas, debido a que no la amilana a pesar del cáncer que padece. La actriz habló acerca de la agenda que promociona y las puestas en escena en las que actúa.

Antes de presentar el informe de Natalia Salas, la pe,lirroja le brindó palabras de apoyo: “De verdad esta chica es un ejemplo de coraje y valor y sobre todo de amor por la vida. Ella tiene una razón poderosísima para estar en pie y para querer vivir, su pequeño de dos años”.

En la emisión del reportaje, la actriz habló acerca de su tratamiento y el emprendimiento que comenzó hace unos días.

“ Cada quimio a mí se me ocurre algo y con todo esto, ahora no solo la quiero, necesito esta canción. También he sacado una agenda que se llama: ‘Con todo menos miedo’, que tiene toda esa onda de cómo veo la vida”, reveló Salas para ‘Magaly TV, la firme’.

Además, Natalia reveló que el lunes 19 de diciembre tendrá su última quimioterapia roja del año. Mientras espera, la artista actúa en el teatro, junto a sus amigas, entre ellas, Anahí de Cardenas, quien también padeció de cáncer de mama.

Después de ver la nota, Magaly expresó su admiración hacia la intérprete. “Ella es una actriz y estar en contacto con su público, la mantiene tan vital. No se olviden que ella este fin de semana lanza su agenda. Es una chica emprendedora y hay que admirar”.

Magaly expresa su admiración por Natalia Salas

Magaly expresa su admiración por Natalia Salas: “Es un ejemplo de coraje y valor”. Video: ATV

Natalia Salas lanza su colección de agendas para el 2023

La actriz Natalia Salas lanza su agenda 2023, ‘Con todo, menos miedo’. Una agenda cargada de buena vibra, hecha para organizar este nuevo año con mucho optimismo y color.

Titulada con la frase que levantó muchas veces a la actriz y a la cual ella le tiene mucho cariño, ya que la repite a diario, antes de empezar un nuevo día, y ahora lo quiere compartir con todos con este lanzamiento.

Se trata de una agenda ágil llena de muchas hojas para plasmar no solo tu día, sino también esas cosas que no lo hablas con nadie, pero las escribes desde el fondo de tu corazón.

TE PUEDE INTERESAR: