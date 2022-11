Magaly Medina dijo que le parecía un chiste que Gisela Valcárcel comentara, luego que el doctor Capillo le dio un beso a Lucecita Ceballos en la gala de ‘El gran show’, que no iba a permitir ‘infidelidades’, cuando la rubia ha sido ‘la gran alcahuetona ’ de las ‘sacadas de vuelta’ que se han dado en sus programas.

“Bueno, es casi un chiste viniendo de ella. Además, en el lugar (por la pista de baile) donde ha sido la mayor ‘alcahuetona’ de las grandes infidelidades que se han dado en sus programas de baile y canto. En verdad, más parece un reality de ‘sacadas de vuelta’, porque así ha sido a lo largo de la historia y que ahora venga a hacerse la muy ‘cucufata’ diciendo que no va a tolerar infidelidades, ¡Por favor! Ese tipo de códigos y valores los hubiera ensayado hace muchos años y no recién ahora.

El programa de Gisela lideró el rating del sábado con 11.3 puntos...

Creo que no debería celebrar mucho, porque ella tiene un programa una vez por semana y tiene muchos días para armar un show increíble que a la gente le guste y 11.3 es poco para lo que cuesta esa producción y tanta publicidad que se le hace. Si uno tiene un programa diario, en fin, por el desgaste diario y todo lo que se hace para que resulte y se llegue a los dos dígitos, pero para ella que solo sale una vez por semana, en horario estelar, donde hay mucho público, quiere decir que ella ya no gusta mucho y el público no lo está aceptando tanto.

Pero parece que el ‘coqueteo’ con Facundo le gusta al público..

Es más de lo mismo que hizo por años, toda la vida ha jugado con eso de los enamoramientos falsos que nadie se lo cree. A ella no le importa ponerse en ridículo y quedar mal con tal de que la gente la vea, pero creo que el público no se cree esos juegos baratos que está haciendo con el ‘guerrerito’ y ahí está la respuesta en los números.

GISELA SE PRONUNCIA

La actual actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ lució un sexy vestuario y no dudó en dar sus mejores pasos en la pista de baile, sin embargo, sorprendió cuando fue besada por el Dr. Capillo. Esto provocó la sorpresa de Gisela Valcárcel.

Doctor Capillo, le recuerdo que es una mujer casada, que usted esté soltero, no significa que me la avasalle. Es casada, así que aquí me la respeta . El que no corre, vuela (...) Doctor Capillo qué hizo, quiere explicarle usted a su esposo eso”, aseguró.