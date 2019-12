Gisela Valcárcel y Magaly Medina tuvieron un acercamiento este año, a través del hilo telefónico, y esta situación dio pie para que les preguntáramos qué se regalarían por Navidad.

Gisela, faltan pocas horas para la Nochebuena, ¿qué le regalarías a Magaly ahora que han vuelto a conversar?

¡Lo tiene todo! Bueno, lo que le deseo es que siga siendo feliz en su matrimonio, que disfrute de su esposo y cumplan todos los sueños que se han propuesto como pareja, porque lo bonito es caminar juntos.

¿El encuentro entre ustedes se dará pronto?

Fuera de la televisión ya nos hemos visto, pero no sé qué pueda pasar este año que viene, no hay que descartar nada.

Ella, al igual que tú, trabaja duro por su programa.

Magaly es una figura de la televisión que trabaja arduamente y por eso ocupa el lugar que tiene.

¿Dónde celebrarás la Navidad?

Si Dios lo permite, estaremos todos en Miami, en casa de mi hermana con mi mamá, los hijos, las nietas y los nietos. Hay mucho que agradecer.

MAGALY MEDINA: QUE ENCUENTRE EL AMOR

Magaly, ¿qué le regalarías a Gisela en esta Navidad?

Le regalaría un novio (ríe). Creo que ha alcanzado un estado de bienestar y tranquilidad emocional que no necesita a ningún hombre a su lado, sin embargo, me encantaría que encontrara a un ser humano amoroso que se convierta en su compañero de vida.

¿La llamada que te hizo te agarró de sorpresa?

Sí, realmente me sorprendió su llamada. Pero finalmente tuvimos una conversación alturada.

Hace poco le pregunté cuándo estarán juntas en el set y no lo descartó.

Reunirme con ella en la ‘tele’ no es mi prioridad hoy en día y fuera de la tele no creo que se dé, porque no somos amigas.

¿Dónde vas a pasar esta fecha?

La Navidad es la fiesta más esperada del año para mí. Reúno en casa a mi familia, la familia de mi esposo y la familia de la esposa de mi hermano. Cocino como todos los años el pavo, la ensalada y el arroz con aceitunas. Además, compramos un lechoncito, una corona glaseada; pastel de papas, puré de camote y torta navideña de zanahoria, hoy no hay dieta que valga. bPor: