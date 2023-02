Lo felicitó. Magaly Medina halagó la actitud que tuvo Ricardo Rondón con Brunella Horna, después de que este dijera que le daba unas clases de conducción.

Además, el comunicador le dijo a la modelo que debía de informarse antes de lanzar un comentario, debido a que no estaba segura sobre el nivel de retadores en el Miss Perú por la participación de Luciana Fuster.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Ricardo Rondón y Brunella Horna?

La ‘Urraca’ no justificó los errores que comete Brunella en ‘América hoy’ y arremetió en contra de la modelo al decir que debe respetar a los televidentes.

“ Eso no es disculpa para ser tonta, no es disculpa para no saber lidiar en la televisión, más aún si te has ganado en un sorteo el hecho en que te lleven como conductora en un programa, eso no es fácil, hay que tener un poco de respeto al público”, expresó Magaly.

LEE TAMBIÉN: Angie Jibaja es captada drogándose en fumadero de La Victoria y en Chorrillos

La pelirroja admiró la determinación de Rondón para corregir los errores de Brunella en vivo y admitió que estuvo fabuloso y finísimo durante su presentación.

“Lo que hizo jalarte las orejas, Ricardo Rondón lo hizo bien, a veces creo que él exagera en algunas cosas y siempre tenido críticas para él, pero debo decir que estuvo fabuloso. Estaba finísimo , además que la imitó superbién”.

Por último, Medina expresó que Brunella es una niña malcriada y que antes de hablar o brindar una opinión debe estar informada por respeto al público.

“ Es una niña malcriada, caprichosa, pataletuda, para qué tienes ahí a una malcriada , tú puedes tener 23 años, 21 años, 19 años, pero si estás en un trabajo, en un trabajo de adultos que conlleva una responsabilidad con el público lo mínimo que debes hacer es estar enterada de lo que hablas”.

Magaly Medina halaga a Ricardo Rondón

Magaly Medina halaga a Rondón por ‘escuelear’ a Brunella: “Estuvo fabuloso, finísimo”. Video: ATV

TE PUEDE INTERESAR: