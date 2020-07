Por: Claudia Risco

Magaly Medina anunció orgullosa en su último programa que es la primera conductora con coronavirus que continúa transmitiendo en vivo. Ella se autoproclama “una chola recia que se zurra en los críticas” porque el equipo que la acompaña en su casa, a quien denomina ‘team COVID', ya padeció la enfermedad y por lo tanto ya no pueden volver a contagiarse, precisamente por información que recibió del equipo médico del canal. Pero ¿es verdad que aquel que se infectó de COVID-19 es inmune a este mal? ¿La periodista está exponiendo a sus trabajadores al virus? Hablamos con dos médicos infectólogos y esto fue lo que nos dijeron al respecto.

Para la médica salubrista y epidemióloga, Maritza Ortiz, el problema con Magaly Medina es que desde que se anunció la cuarentena continuó yendo al canal para emitir su programa. “Este tipo de programas debieron darse un receso, respetar la cuarentena. En todo caso, ella podría haber hecho su programa desde su computadora vía Zoom y hablar de sus chismes, entretener a su público”, indica.

La epidemióloga considera que Magaly Medina pone en peligro la salud de las personas que trabajan para ella. “Ella tenía reporteros que salían a la calle innecesariamente. Por ejemplo, nosotros, que somos personal de salud, es indispensable que sigamos saliendo. Las personas que abastecen de comida también es indispensable que sigan saliendo. En nuestro caso era un riesgo que teníamos que enfrentar obviamente con las medidas de seguridad. Pero, qué pasa con los reporteros de Magaly que han estado expuestos innecesariamente al peligro”, cuestiona.

PRIMER AVISO

En abril, Magaly Medina tuvo que informar que su parte de su equipo dio positivo a la COVID 19 . “La pandemia está causando bajas en mi programa. El productor general de Magaly TV La Firme dio positivo esta mañana en las pruebas que nos hicieron, dos reporteras con síntomas, un editor que dio positivo, tengo dos personas más que las mandé a su casa porque están con fiebre y dolor de cabeza”, indicó la conductora aquella vez en su cuenta de Instagram.

Pese a este primer aviso, la conductora de TV continuó asistiendo al canal y haciendo que su equipo asista también. “Muchos de ellos se han enfermado, por mas que tú le des el tipo de protección personal idóneo existe el riesgo de exponerse y tú no puedes garantizar que no se contagiarán (...) cómo obtienes el chisme que el cantante o el futbolista sale con alguien, los haces esperar (a los periodistas) en la puerta en un momento en el que estamos en tanto riesgo”, precisa Mariza Ortiz.

EVIDENCIA MIXTA

Magaly Medina también señaló que el equipo con el que trabaja es inmune a volver a contagiarse porque ya dio positivo y ya no presentan síntomas . Estas declaraciones de la conductora son poco prudentes para el médico infectólogo Julio Cachay. “Al ser una especie nueva, de la familia de virus que se llaman los coronavirus, la evidencia es mixta. Hay casos donde se ha presentado inmunidad mientras que en otros se produjo la reinfección, implica un riesgo”, menciona.

En esa misma línea, Maritza Ortiz señala que las declaraciones de la periodista de espectáculos le parecen irresponsables. “Ante toda esta situación, y esta crisis mundial, es mejor continuar guardando las reservas porque realizar un programa es un proceso de muchas personas. Es una enfermedad comunitaria no solo eres tú, esta enfermedad nos tiene que dar una lección de entender que los males no son solo de esa persona que esta enferma, sino que afectan a la comunidad, afectan a la sociedad y como consecuencia afectan a la economía, a la vida de las personas. Hay que entender que tenemos que ser solidarios porque si dices ‘a mí ya me dio, no me va a dar, por último si me enfermo me pongo mal puedo ir a una clínica, puedo llamar a una ambulancia privada, no me voy a morir', pero es muy irresponsable porque hay personas que podrían enfermarse por la irresponsabilidad de ella”, agrega.

MAGALY MEDINA ROMPIÓ CUARENTENA

Es importante recordar que en dos ocasiones, Magaly Medina y su pareja rompieron la cuarentena. Su esposo para ir al cumpleaños de un amigo y por su lado, la conductora hizo una reunión en su casa por los 50 años de su cuñada . “Traje a toda mi familia a mi casa luego de practicarle a todos, cada 15 días las pruebas del COVID-19, porque esta pandemia me ha generado un desgaste emocional muy fuerte porque no podía ver a mis padres, mi hijo y sobrinos. Ahora están pasando conmigo la última etapa de la cuarentena, felizmente todos estamos sanos”, precisó la periodista en una entrevista para Trome.

MAGALY DEBE CUMPLIR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

La epidemióloga precisa que Magaly no cumple con las medidas de bioseguridad y ha manejado con irresponsabilidad el tema de su contagio. “Es peligroso porque ella dice a mí no me pasa nada, pero en ese ínterin que ella no ha tenido el resultado de la prueba pudo haber estado contagiando, no sabemos si a una maquilladora, a una peinadora, el señor de la casa porque debe tener una seguridad, ¿todas las personas que están en contacto con ella ya tuvieron covid? ella puede infringir las normas sanitarias porque ella tiene derecho a enfermarse porque es su libertad, eso nos está diciendo. No vamos a saber y no podemos hacer un seguimiento si vive con la señorita que le pinto el cabello o le hizo la manicure”, continúa.

La epidemióloga también considera que Magaly solo representa un parte del problema.“Tenemos que entender que las situaciones que viven un país tienen que ser vistas de una manera integral, la individualidad es la madre de todos los desastres, la individualidad trae consigo consecuencias nefastas, es importante incidir en que las personas con poder tienen que entender que hasta ellos se pueden enfermar, ahorita ni el dinero basta. Magaly es lo que son muchas personas con poder, No solo se trata del corrupto, es una persona en su casa que ejerce fuerza abusiva sobre otras, Magaly es una muestra, ella nos describe lo que son muchas personas en nuestro país”, finaliza Mariza Ortiz.

Pese a todo lo anterior, Magaly Medina continúa defendiendo su posición. En un último video que publicó en su cuenta de Instagram, la conductora afirma que la ignorancia es atrevida y que sólo tres personas trabajan con ella e insiste en el argumento de la inmunidad. “Mucho cuidado con lo que se dice, para todo hay que tener base científica, son los médicos los que lo han autorizado “, afirma. Seguro es así, pero en este diario creemos que siempre es bueno consultar una segunda opinión médica.





