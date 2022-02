Magaly Medina realizó una transmisión en vivo en Instagram y respondió varias preguntas de sus seguidores. La conductora aseguró que no sería una “abuela chocha” y que su hijo Gianmarco no tiene planes de encargar a la cigüeña.

“Yo no soy maternal. La verdad que no me veo como abuela chocha y creo que mi hijo por ahora no tiene planes de tener hijos. No crean que sería una abuela chocha, no soy muy apegada, soy desapegada... Ya les dije, yo soy una bruja y una ogra ”, afirmó.

En otro momento, manifestó que tiene una buena relación con su hijo y que lo deja vivir sin presionarlo, ya que tiene 37 años.

“Yo no lo estoy presionando que si se va a casar, que si tiene pareja, si tiene novia, que si esto, lo otro, déjenlo al chico. Él vive en su departamento. No quiere presentarme a la novia. Yo solo sé que tiene visita en casa cuando me pide un vino para llevar o un champagne bueno, yo no hago preguntas, yo lo dejo vivir”, indicó.

Magaly Medina niega que su hijo esté casado

Los seguidores de Magaly Medina le cuestionaron si su hijo ya estaba casado, pero la conductora señaló que no y pidió que dejen de preocuparse por Gianmarco.

“No estén tan pendientes de mi hijo, ni yo...estoy mirando o presionando. Tus hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida. Uno no vive por sus hijos, así como nuestros padres dejaron que nosotros hagamos nuestra vida, cometamos nuestros errores (…) Hay que dejarlos libres, que ellos vivan su vida”, enfatizó.

VIDEO RECOMENADO

Magaly Medina dice que no sería una abuela chocha