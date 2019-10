Jazmín Pinedo no le hace caso a Magaly Medina por llamarla 'boba' en su programa | ENTREVISTA

Jazmín Pinedo dijo que las palabras de Magaly Medina, al calificarla de ‘boba’ y ‘tonta’, no tienen eco en ella porque jamás se refirió al ‘ampay’ de Mario Irivarren y Sphefanny Loza.

“No tengo nada qué decir, no es algo que quiera para mí. Si revisas (‘Mujeres al mando’), verás que somos tres personas hablando y lo que dije fue que Ivana sabe muy bien cómo funciona eso y es un hecho donde le muestran cómo Mario llama a la prensa y rebota", declaró.

Además, Jazmín Pinedo lamentó que los calificativos que tuvo Magaly Medina en su contra. Para la conductora de Mujeres al Mando, cuando un hombre suelta esas palabras tan duras, se califican de una forma, pero cuando lo hace una mujer a otra mujer, no tiene la misma reacción.

"Si alguien mencionó el ‘ampay’, no fui yo, tampoco me referí a Pachacámac y menos a su programa. Solo sé que ella aseguró algo que no salió de mi boca. A mí este tipo de cosas no me agradan... Si un hombre me decía todo eso, ¿cómo se llamaría? Si una mujer lo dice ¿es diferente?, espero que se dé cuenta que se equivocó”, precisó la 'chinita'.