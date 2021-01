Magaly Medina se molestó con Jaime Cillóniz, quien fue el invitado en su programa, al mencionar el apellido de su esposo, Alfredo Zambrano, varias veces, algo que rechazó la conductora de espectáculos, pues siempre ha utilizado su nombre de soltera.

“Encantadísimo, Magaly. He venido por mi libre albedrío. Señora Medina de Zambrano. Nadie me ha pagado. He venido porque me provocó; no voy a decir porque me simpatiza”, dijo, aunque siguió insistiendo con el “Medina de Zambrano”.

Magaly Medina, que en un primer momento lo tomó con humor, poco a poco se le fue cambiando el semblante hasta que le dijo que ya no quería que le llame con el apellido de Alfredo Zambrano.

“Yo soy Magaly Medina Vela. Aprecio mucho que sepas el nombre de mi esposo. Pero yo siempre mantengo el nombre de soltera porque es el nombre que me dio mi padre, y con el que la gente me conoce. Además, yo un poco detesto los ‘de’. Soy Magaly Medina Vela”, concluyó.

TROME - MAGALY MEDINA CUADRÓ A JAIME CILLÓNIZ