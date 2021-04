Janet Barboza cree que el notario Alfredo Zambrano se separó de Magaly Medina porque ‘debe ser difícil vivir con una persona que tiene mala vibra’ y en estos momentos debe estar cantando y bailando la canción ‘Me liberé’.

“Creo que Magaly estuvo haciéndonos creer que tenía una relación bonita cuando todo era una farsa. Me imagino que debe ser muy difícil para una persona, en este caso para Alfredo, vivir con alguien que tiene tanta mala energía y vibra. Siento a Magaly como una persona muy tóxica, ha despotricado contra muchas mujeres, se ha burlado de las separaciones…creo que él se ha liberado”, dijo la conductora de ‘América Hoy’.

¿Crees que el karma le llegó a Magaly?

No te vas de esta vida sin pagar tu factura... dime de qué te jactas y te diré de qué carecer. Tanta ternura, tanto cariño, la pareja perfecta nunca existió…estos rumores de que él estaba cansado y aburrido vienen desde hace mucho tiempo. Creo que llegó un momento en el que él (Alfredo) explotó y dijo ‘quiero llevar una vida tranquila’ y decidió dar un paso al costado.

Hace poco Magaly ayudó a Alfredo a cumplir su sueño de grabar una canción, se contactó con Daniela Darcourt y sacaron una nueva versión de ‘Probablemente’…

Creo que ella trató de salvar la relación ayudándolo con sus contactos para que cante, para que comience a brillar un poco en lo que le gusta, pero cuando un hombre ya no quiere estar contigo, aunque le bajes la luna. Tengo entendido que él está en Europa y ahorita debe estar cantando y bailando ‘Me liberé’. Ella quería un esposo, un vestido blanco, presumir la roca, bueno pues, ahora que se la ponga (el anillo) de dije en el pecho.

Que no le devuelva el anillo…

No tengo nada que decirle en ese aspecto porque no soy una mujer materialista. Mi novio es clase media, se recursea, un día vende sus naranjas, no vivimos en el paraíso, no todo es color de rosas, pero somos felices, ya tenemos tres años de relación y seguro vendrán más años juntos.

¿Crees que Magaly y Alfredo se reconcilien?

El hombre está hace tres semanas en Europa, creo que no quiere regresar y si escucha el nombre de ella será como mencionar al diablo.

Cabe indicar que ayer Magaly Medina cumplió 57 años y compartió una imagen en sus redes sociales donde se le observa festejando su cumpleaños y cargando una torta blanca de dos pisos.

“Sí, este será un año diferente, lleno de aprendizajes, pero quiero agradecerles a todos por las muestras de cariño y a mis amigos y familia por estar siempre conmigo ¡A sonreír!”, citó Medina en la instantánea.

VIDEO RELACIONADO

TROME | Magaly Medina anunció el fin de su matrimonio con Alfredo Zambrano | Video: ATV

TE PUEDE INTERESAR

‘Peluchín’ advirtió a Magaly antes de su boda con notario: “Un matrimonio no va a solucionar diferencias”

Lesly Castillo cuadró a Janet Barboza por burlarse de Magaly Medina: “Es lo más bajo que puedes hacer”

Xoana González se siente ‘fatal’ por hacerle bromas sobre su esposo a Magaly Medina

Magaly Medina y Alfredo Zambrano: ¿Se casaron por bienes separados o sociedad de gananciales?

Las relaciones amorosas de Magaly Medina