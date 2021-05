SE LA MANDÓ CON TODO. Janet Barboza utilizó unos segundos de su programa para enviarle un mensaje a Magaly Medina, luego que ayer entrevistaran a Sheyla Rojas y la hicieran reencontrarse con su hijo Antoñito y su ex, Antonio Pavón.

Todo comenzó cuando las conductoras de América Hoy se refirieron a los comentarios de Rodrigo González, quien aseguró que durante la entrevista intentaron pintar a Sheyla Rojas como una mujer ejemplar.

“No estamos intentando beatificar a Sheyla Rojas, no, estamos siendo humanas, mamás. No hagamos lo que no nos gusta que nos hagan como mujeres y como madres”, indicó la popular ‘Rulitos’.

Ethel Pozo se unió al mensaje de su compañera y aseguró que todas en su programa son madres y tienen ‘la misma mentalidad’. “Pero lo que todo el mundo se peleaba ayer en todos los programas de televisión, en todos los equipos de producción... es su trabajo”, dijo la hija de Gisela Valcárcel en referencia a la entrevista.

Fue en ese momento que Janet Barboza soltó una risa pícara e indicó que era de ‘gusto’. Además, pidió al DJ que le pusieran una canción y bailó ‘Envidiosa’ de Tilsa Lozano, en referencia a la Urraca.

“Escúchame querida, no andes gritando a tu equipo de producción porque el nuestro ganó la exclusiva”, le dijo la ‘rulitos’ a su enemiga Magaly Medina.