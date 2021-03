LE DIO DURO. Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para referirse a Jazmín Pinedo, quien −en el programa de YouTube de Jesús Alzamara− confesó que se alejará un tiempo de la pantalla chica para retomar sus estudios superiores.

“La ‘china’ media desubicada está. Ella justifica que no estará en la televisión porque dice que va a terminar sus estudios, dice que tiene muchos proyectos en televisión, pero que nos lo puede aceptar, pero eso sí no es verdad”, comentó Magaly, luego de presentar extractos de la entrevista de Pinedo.

La figura de ATV considera que si Jazmín tuviera proyectos televisivos, los aceptaría, pues el solo hecho de que haya accedido ocupar temporalmente el puesto de Maju Mantilla y Tula Rodríguez evidencia que realmente le gusta la TV.

“Que te presentan proyectos televisivos y tú los rechazas, no pues. Si le hubieran presentado proyectos televisivos los hubiera aceptado. Porque para aceptar tapar el hueco de ‘En Boca de Todos’, eso quiere decir que realmente le importa la TV, para que le funcione sus otros proyectos que ella hace también le beneficia estar en un programa de televisión”, sostuvo la “Urraca”.

SOBRE EEG

Magaly señaló que hasta ahora Jazmín no ha encontrado forma de justificar que haya sido reemplazada por Johanna San Miguel en “Esto es Guerra”, la periodista asegura que la presencia de la ‘chinita’ en el reality fue ‘anodina’ y que su cambio fue porque no funcionó.

“Lo que pasa es que no hay manera que se justifique que a ella la hayan reemplazado de ‘Esto es Guerra’ con Johanna San Miguel. Su presencia fue anodina en ese programa de televisión. Cuando te cambian es porque no funcionas, sencillamente es así, la televisión se rige por números, por cifras, no funcionas entonces las cifras te lo dicen. Acá no hay que muy simpática, muy linda, de verdad el público no tiene conmiseración con nadie, no pasa nada con ella”, agregó.

