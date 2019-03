Magaly Medina a Jefferson Farfán tras ampay a Ivana Yturbe: "La 'Foquita' no aprende, igualito se te escapan"

Magaly Medina se sentía más que feliz con su ampay de Mario Irivarren e Ivana Yturbe encontrándose a escondidas en horas de la madrugada, pero lamentó que Jefferson Farfán no aprenda la lección pues le pasó lo mismo que su anterior relación con Yahaira Plasencia.

"Lamento ser la portadora de malas noticias y no es que te estoy dando el vuelto por Moscú, para nada, yo no soy rencorosa, pero te lo dije, te pasó con la Yaha y no has aprendido. Por más que les pones la seguridad, igualito se te escapan" , dijo Magaly Medina antes de presentar el ampay de Ivana Yturbe y Mario Irivarren.

Sin embargo, el tema parecía divertirle a Magaly Medina, ya que evidenció que Ivana Yturbe y Mario Irivarren nunca se alejaron y menos ahora que ambos trabajan en el mismo reality. "La verdad que si uno quiere olvidar a alguien, lo mejor es alejarse porque de lo contrario si ahí quedaron cenizas el fuego puede reavivarse".

Magaly Medina también aseguró que no es la primera vez que Mario Irivarren merodea la casa donde está viviendo Ivana Yturbe y que la conoce muy bien. "En el ampay se muestra como si se recriminaran cosas que, quien sabe, nunca terminaron de hablar".

"Acuérdate Foquita que ellos trabajan todos los días juntos, pasan muchas horas juntos. Se ven todos los días, sin embargo tú estás a miles de kilómetros, estás en Moscú" , sostuvo Magaly Medina.



"Ella aprendió a gambetear como los buenos jugadores de fútbol", dijo Magaly sobre Ivana.