Magaly Medina a Jefferson Farfán por insultos de Tony Rosado: "Que le mande una carta notarial a él, también"

Magaly Medina retó a Jefferson Farfán a mandar una carta notarial a Tony Rosado, quien lo llamó "cachudo" agregando que el futbolista es "el único que perdona los cuernos" durante uno de sus conciertos.

"Este señor da rienda suelta a sus lisurotas. Es bien malcriado. A ver si Jefferson Farfán, que tanto le gusta enviar cartas notariales, se las manda a él también", dijo Magaly Medina en tono sarcástico.

En julio pasado, Jefferson Farfán le envió una carta notarial a Magaly Medina y al productor de 'Magaly TV: La Firme'. En el documento, la 'Foquita' aseguraba que afectan el 'ambito de su intimidad y su desempeño futbolístico'.

Magaly Medina desaprobó la actitud de Tony Rosado contra Jefferson Farfán, sosteniendo que son "mentadas de madre".



Tony Rosado se lanza con todo contra Jefferson Farfán. (Video: ATV)

"(A Tony Rosado) no se lo hemos dictado, yo no le he hecho el guión, eso es de su propia inspiración y de su propia cosecha son esas mentadas de madre", agregó Magaly Medina.

Durante su concierto, Tony Rosado afirmó que Jefferson Farfán era un "huev.." por supuestamente haber retomado su relación con Yahaira Plasencia.



Magaly Medina ha sido una de sus grandes críticas y en más de una ocasión lo tildó de machista por denigrar a la mujer en sus shows.