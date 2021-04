NO DIRÁ NADA. Jessica Newton se negó a comentar la tan polémica separación de Magaly Medina y el notario Alfredo Zambrano, luego que la propia Urraca anunciara su próximo divorcio en su programa hace una semana.

La conductora de Magaly Tv La Firme compartió en sus historias de Instagram una publicación de la empresaria, quien es su íntima amiga, donde le contestaba a un seguidor que le preguntó sobre la ruptura sentimental de la periodista.

“¿Qué opinas de la separación de Magaly Medina? Que lamentable, se les veía súper lindos”, le consultó uno de sus fans de las redes sociales. “Nunca he opinado de la vida privada de Magaly Medina y no voy a empezar ahora. Los amigos verdaderos no comentan esas cosas!”, contestó la directora del Miss Perú.

Magaly Medina se mostró agradecida con la empresaria porque se negó a comentar el tema.

MAGALY BROMEA CON SU SEPARACIÓN

LO TOMA CON MUCHO HUMOR. Magaly Medina parece estar llevando de la mejor manera su más reciente separación de su aún esposo, Alfredo Zambrano, ya que se atrevió a bromear con el tema durante una visita a la casa del candidato a la Presidencia Rafael Santos.

La Urraca presentó una edición más de su sección ‘Magaly in the jaus’, donde asiste a la casa de los postulantes en estas Elecciones 2021. Esta vez, estuvo en la residencia del líder de Perú Patria Segura, quien la recibió junto a su esposa, con que la tiene 25 años de casado, y su mascota.

En un momento de la conversación, Rafael Santos presentó a su perrito y contó que le puso un collar que emite un sonido al momento de ladrar. “Tu producción quiere uno para la señora”, dijo a modo de broma.

Magaly Medina no se guardó nada y en ese instante bromeó con su separación del abogado. “Imagínate, si me hubiera puesto uno así no estaría separándome”, dijo entre carcajadas.

