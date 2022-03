Magaly responde a Jorge Pozo: “Busca sus 5 minutos de fama, padre es un nombre que le queda grande”

La periodista Magaly Media habló fuerte y claro sobre Jorge Pozo, padre de la hija de Gisela Valcárcel, luego de que él señalara que la periodista mintió cuando dijo que él la había buscado para pedirle una entrevista.

“Es completamente falso, yo en ningún momento he conversado con la producción de ese canal y decir que voy a llorar, esos son inventos que me molesta bastante, pero yo le pediría a la señora con la reportera o con audios que me demuestre de que yo he hablado esas cositas”, dijo Jorge Pozo para el programa ‘Amor y fuego’ a los que les dio una entrevista exclusiva.

MAGALY LE RESPONDE A PAPÁ DE ETHEL POZO

Sin embargo, Magaly Medina este miércoles al iniciar el programa quiso aclarar el tema y señaló que la palabra “padre” le queda muy grande a Jorge Pozo.

“Este señor ‘Don nadie’, que ha aparecido buscando pantalla y sus cinco minutos de fama con el fin de esquilmar dinero a su hija biológica. En todos los medios digitales salió que este señor me intenta desmentir después de lo que yo dijera anoche... A mí me encanta cuando me retan, soy tan competitiva, y me encanta cuando me retan sobre todo estos hambrientos por cinco minutos de fama”, dijo Magaly Medina

“Qué se puede esperar de un tipo que apareció de la nada, de quien nadie tenía idea que existía porque padre es un nombre que le queda demasiado grande... esa es mi opinión... No me ando jactando de las personas a las que nosotros rechazamos entrevista, no me dio la gana de darle tribuna, esa es atribución que se toma en mi programa porque no queremos que un hombre que nunca antes tuvo el valor de acercarse, de ser realmente un apoyo un padre para una hija y una madre conocida, ahora estira la mano y quieren que le den dinero”, añadió muy fastidiada la periodista.

Magaly Medina contesta a Jorge Pozo

