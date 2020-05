LA AFECTA. Juliana Oxenford habló sobre cómo le afectan las noticias de la pandemia a su embarazo. Además, afirma que durante los primeros meses si tuvo muchos vómitos.

“Le van llegar igual esas sensaciones de estrés, igual así estuviera en la casa estaría haciendo bilis", explicó Juliana Oxenford. Magaly Medina indicó que sentía pena por el esposo de la periodista en tono burlón. La conductora de Al Estilo Juliana contó todas las actividades que realiza durante la cuarentena y afirma que se siente como una súper mujer.

“Estoy cansada, ya no tengo nauseas y vómitos que en los primeros meses estuvieron presentes (...) a mí varios políticos me daban nauseas. Es raro porque con María nunca tuve nauseas, pero ahora sí tenía muchas nauseas, repito la comida. Me iba al canal, almorzaba un poquito y ya en la noche comía un montón”, cuenta Juliana Oxenford.

Finalmente, indicó que ya había subido un kilo y que estaba pensando hacer padrino de su hijo a Ney Guerrero. “Pero me dijo que sólo le iba a regalar unos pañitos húmedos, así que ya ni más", precisa Juliana Oxenford.

