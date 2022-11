Magaly Medina se pronunció este viernes sobre la reciente publicación que hizo Lucía de la Cruz, donde mostró su reencuentro con John Kelvin luego que el cumbiambero saliera del penal de Lurigancho. En las imágenes, se ve a la criolla abrazando al cumbiambero con el texto: “Te quiero mucho hijito porque tu eres como mi hijo (...) Nadie te va tumbar, nadie, porque estás bendito, hijo mío”.

“Admiramos a Lucía por su voz, hemos seguido su carrera siempre, pero hacer esa publicación, qué es esto, a mí me parece que ella tiene una hija mujer, nietas, nueras, me parece que no debería hacer una cosa de estas. Una costa es que tengas estimación por alguien pero si ves que ese hombre se ha portado mal y tiene reales problemas, no puedes abrazarlo así”, dijo la urraca.

En ese sentido, le preguntó a la cantante por qué no fue a abrazar a Dalia Durán para reconocerla por su valentía y darle su hombro para apoyarse. “De verdad me asombra, de John Kelvin no me asombra que esté buscando compasión de todos, pero sí de Lucía que se preste para este teatro, me asombra , pero ya, qué nos puede asombrar últimamente aquí”, lamentó Magaly Medina.

Magaly se preguntó por qué Lucía de la Cruz no le mostró su solidaridad a Dalia Durán tras la golpiza que le dio John Kelvin.

GIGI CREE QUE DALIA VOLVERÁ CON JOHN KELVIN

Gigi Mitre y Rodrigo González se mostraron sorprendidos y preocupados por la reciente reacción que tuvo Dalia Durán al ver una foto en Instagram de John Kelvin con sus dos hijos mayores y la madre de estos últimos, su expareja Yuleika Vásquez. La cubana no se aguantó y decidió escribirle a su aún esposo para increparle por dicho reencuentro.

“A tus hijos siempre los voy a querer, pero mientras ella andaba drogada yo los crié. Así querías que fuera a visitarte en prisión que según tú no podrías olvidarme jajaja ni en tus sueños, qué asco me genera todo, verguenza”, le escribió la rubia al cantante, quien decidió no contestarle según su abogado.

La conductora de Amor y Fuego aseguró que entiende la rabia y la ira de Dalia pero no cree conveniente que le haya escrito ese mensaje. “Ella señala prácticamente que lo que le ha molestado es su exmujer, la madre de sus hijos, porque ella dice ‘mientras ella estuvo drogada yo los estaba criando’, creo que eso no viene al caso, que te dé igual Dalia”, dijo la compañera del popular Peluchín.

Además, consideró que la cubana le saca un poco en cara las cosas a John Kelvin. “A ella le ha dado cólera que en su momento haya aparecido la supuesta amante y ahora tiene ese tufillo de celos con la mamá, sumado al resentimiento y dolor que tiene, yo creo que necesita enfocarse en estar bien, en ir a su terapia”, acotó.

Por su parte, Rodrigo González indicó que Dalia Durán no está curada y su agresor está libre y sin rehabilitarse. “¿Cuál puede ser la consecuencia de eso?”, se preguntó el conductor. “Que ellos van a volver, primero podría ser que ellos vuelvan, acuérdate que la tuvimos acá sentada a Dalia, cuando todavía no había pasado nada de eso y dijimos, esta va volver, lo va perdonar”, respondió Gigi Mitre.

En ese sentido, Peluchín aseguró que no hay sanación por ninguno de los dos lados. “Me daría pena que por un pequeño esfuerzo John consiga que Dalia vuelva con él, sería una lástima, aúnque tiene ese tema que no se le puede acercar, pero Dalia busca acercarse (con los mensajes”, refirió su compañera.

“Tampoco vamos a juzgar a la víctima del resentimiento, porque es una mujer que ha amado, que el hombre que amaba la masacró, y evidentemente con un tratamiento que no ha sido completado, con un agresor que goza de libertad y encima tienen hijos, ese va ser un vínculo eterno, esto me parece una bomba de tiempo”, dijo preocupado Rodrigo González.

TE PUEDE INTERESAR

John Kelvin listo para cantar: mánager confirma que cobrará 20 mil soles por concierto

Dalia Durán destruye a ex de John Kelvin tras foto con sus hijos: “Mientras ella estaba drogada, yo los crié”

Magaly sobre Olenka Zimmermann: “Ahora sí se toma en serio el Onlyfans”