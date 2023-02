¡UYYYY! Fiel a su estilo, Magaly Medina se refirió a la “familia” que ha formado en ATV, esto mientras comentaba sobre el regreso de Austin Palao a Esto es Guerra y el recibimiento que le dio Patricio Parodi, teniendo en cuenta que ahora están en una relación con sus exparejas.

Por eso, calificó como “familia disfuncional” a EEG y se refirió a su propia casa. “Aquí en ATV solemos decir eso, somos una familia que nos queremos, que nos peleamos, compartimos temas, nos quitamos entrevistados, pero seguimos siendo una familia”, agregó.

Asimismo, remarcó que todo en el canal 9 trabajan por un objetivo comun. “Nos queremos igual, todos luchamos por una misma causa, la audiencia, el rating, el segundo lugar de la televisión. Para qué fingimos lo que no somos, somos todos familia y cómo nos queremos”, agregó.

¿Qué dijo Andrea Llosa sobre Magaly Medina?

En entrevista con Trome, Andrea Llosa fue consultada sobre Magaly Medina y afirmó que ella no está pendiente de lo que dice. “ATV es una familia, una familia un poco disfuncional, pero nos llevamos bien”, remarcó.

“Es una mujer fuerte, yo soy una mujer fuerte y tengo carácter fuerte, ella también, entonces no estamos para estar con actitud modosita. Yo no me meto con nadie, trabajamos en diferentes lugares, pero sí me cruzo con ella por supuesto que la saludaría”, expresó.

