La gerenta de estrategia y contenido de Latina, Luciana Olivares, reveló que Deyvis Orosco será una de las sorpresas que el canal presentará durante el desarrolló del Mundial Rusia 2018.



“La transmisión del Mundial es el proyecto más ambicioso que Latina ha tenido en toda su historia. A Rusia viajarán Eddie Fleischman, ‘Coki’ Gonzales, Peter Arévalo, Marco Cifuentes (que está en España y presentará las notas curiosas), Cristian Rivero y Jazmín Pinedo por la parte de entretenimiento. De prensa, Mari Calixto. Serán 15 horas diarias de transmisión, no solo de los partidos de Perú, sino de todos los encuentros y el 2022 transmitiremos el Mundial desde Qatar porque también tenemos los derechos”, dijo.



Se habló de un programa hecho desde la Plaza Roja.

Será un programa que se llamará ‘Plaza blanquirroja’.



¿Y preparan algo en la parte musical para alentar a la selección?

Sí, con quien estamos desarrollando esto es con Deyvis Orosco.



¿Estará en Rusia?, ¿habrá cumbia en Moscú?

Sí, es bastante probable que viaje, el proyecto musical será una gran sorpresa.



Luciana Olivares habló sobre sus futuros proyectos en Latina.

Cambiando de tema, mucho se ha criticado el lanzamiento de ‘Torbellino’, ¿consideras que fue un éxito?

‘Torbellino’ ha sido un aprendizaje para todos (canal, Iguana y Lucho Llosa), no puedo llamar un éxito, no tapo el sol con un dedo, pero rescato que como propuesta digital fue bien recibida y que se descubrieron muchos talentos.



Ney Guerrero dijo que ‘La purita verdad’ es un ‘formato extraño’ y que veía a Magaly Medina en un ‘late show’, ¿piensas lo mismo?

Creo que aún hay pan por rebanar. Magaly Medina ya hizo ‘late show’ y puede que Ney lo considere ‘extraño’, porque es un nuevo formato que alcanzará su punto de cocción, ya que eso refleja en el focus group que hicimos y el público recibe bien a Magaly cuando es divertida e interactúa con el huachano y aconseja en el ‘wasap del amor’.



¿Y qué le dirías a tus críticos que aseguran que renunciarás?

Siempre soltarán rumores para desestabilizar, continuaré trabajando porque no me trajeron por ser una erudita de la televisión, ahí están mis compañeros con su gran experiencia, lo mío es aportar una estrategia que genere un cambio.

