Magaly Medina habló sobre la pelea con Janet Barboza en el set de su programa ‘Magaly Tv. La firme’. La ‘Urraca’ tampoco se guardó nada contra Latina, programa al cual perteneció ‘Válgame’ donde la ‘Rulitos’ era una de las conductoras.

“Ella vino instruida para destruir mis dos dígitos que mantengo desde mediados del año pasado”, sostuvo la ‘Urraca’.

En la discusión de Magaly Medina y Janet Barboza, la ‘Rulitos’ sostuvo que Gisela Valcárcel le salvó el rating a la ‘Urraca’ cuando la llamó en noviembre pasado por los problemas entre dos casas productoras en América Televisión durante la Teletón.

Para la estrella de ATV, los nuevos conductores de ‘Válgame’ “destrozaron” el rating al programa que les dejó Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, mencionando que parecía un “gallinero” porque “todos hablaban al mismo tiempo”.

Magaly Medina recordó que en ‘La Purita Verdad’ en Latina no tenía mucho rating porque le pusieron muchas trabas, sin embargo, ‘Mujeres al mando’ tiene una “súper producción” y no puede superar los “2 puntos de rating”.

“Mucha gente en Latina pensó que si me levantaban del aire allá nunca más me levantaría, pero se equivocaron porque soy una luchadora. Sí, hacía 2 puntos con una producción de cuatro soles, se me negó toda ayuda con tal de hundirme para no triunfar con ese programa. 'Mujeres al Mando’ que pusieron en lugar de ‘La Purita Verdad’ tiene el mismo rating con una súper producción”, advirtió.

Finalmente, Magaly Medina sostuvo que ahora está “feliz” en ATV y mandó un dardo a Latina: “Les debe dar mucha rabia y cólera que en su horario estelar, nosotros acá entre Juliana (Oxenford), Andrea (Llosa) y yo los hayamos pulverizado. Nunca me jacto de esas cosas, pero hoy lo digo. Eso duele más”, concluyó.

Magaly Medina arremetió contra Latina. (Magaly Tv. La firme)