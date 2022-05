La conductora Magaly Medina se refirió al caso de Tula Rodríguez, quien fue acusada por Paola Bisso, la primera esposa de Javier Carmona de intentar quedarse con las propiedades que el gerente de televisión le compró a sus hijos.

Para la ‘urraca’, si bien la hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona aún es pequeña, los hijos mayores del hombre de TV también perdieron a su padre, por lo que le aconsejó a la exvedette que respete la voluntad de su esposo.

“Si tú sabes que ese es el deseo de tu esposo que fallece (…) aunque él no haya hecho testamento (…) lo que tú haces es respetar la voluntad del hombre que amaste, del hombre con el que tuviste una hija y un matrimonio ” , manifestó durante su programa.

Magaly Medina le aconseja a Tula Rodríguez: “Respeta la voluntad de Javier Carmona, el hombre que amaste” (Video: ATV)

Tula Rodríguez le pide a Magaly Medina que “pare” por el bien de su hija

Tras conocerse la denuncia Paola Bisso, la conductora de TV negó que esté intentando quedarse con las propiedades de Javier Carmona y también le pidió a Magaly Medina que no continue con el tema, ya que su hija está sufriendo.

“Magaly, por favor, para, no tienes idea de cómo estoy retrocediendo o lo que ha ocasionado esta situación ayer en mi hija. Ella ya tiene 13 años y está en la edad más complicada donde tiene todas sus emociones hoy alteradas, no tienes idea de cómo me ha costado trabajar para que ella esté bien”, dijo .

