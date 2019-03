Magaly Medina le da con palo a Ethel Pozo: "Esta chica no sirve para nada, delante de cámaras pasa inadvertida" | VIDEO

¡No tuvo piedad! Magaly Medina no se midió y disparó con todo contra Ethel Pozo a quien criticó por su labor en la conducción en el programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'. La 'Urraca' sostuvo que la hija de Gisela Valcárcel "no sirve para nada" y que solo está al frente del espacio dominical solo porque lleva el apellido de la rubia.



"Entiendo que la productora que produce este programa es GV de Gisela Valcárcel y entiendo ahora cómo y por qué su hija es la conductora del programa, porque la chica no sirve para nada", sostuvo Magaly Medina.



" Gisela es una conductora que tiene años de trayectoria y tiene talento, porque acá si no se tiene talento no se triunfa en la tele a menos que seas la hija de la dueña de la productora. Si hubiera sido una desconocida ¿ustedes creen que estuviera conduciendo ahí el programa?", agregó la 'Urraca'.

Asimismo, elogió el trabajo de Yaco Eskenazi e indicó que "debo reconocer que se hace todo el programa y los invitados. Por lo menos tiene talento, conduce bien, es entretenido".



"Yo creo que detrás de cámaras tu trabajo seguramente era muy bueno, pero delante de cámaras pasas inadvertida. Solo porque tienes un nombre y un apellido de una figura como Gisela Valcárcel, es por eso, creo yo, que es lo único que has conseguido un papel en la conducción, sino, yo personalmente no te hubiera contratado por nada del mundo", culminó Magaly Medina.



¿Ahora qué dirá Gisela Valcárcel?