Magaly Medina arremetió con todo contra Christian Domínguez luego de escuchar sus más recientes declaraciones, en las que critica a Rafael Fernández por divulgar que tiene la intención de seguirse encargando de la educación de los hijos de Karla Tarazona, el menor de los cuales es del cumbiambero.

“Que no venga a ofenderse mucho, más bien debería estar agradecido y dejar de estar haciéndose la víctima en esta situación, porque Christian Domínguez no es víctima de nadie, todas las mujeres que han estado en su vida más bien, han sido víctimas de él... que no se le olvide, ni a sus colaboradoras que está a su lado”, acotó la urraca.

En ese sentido lamentó que lo quierna pintar como ‘el santo varón’ y el ‘padre más padre del mundo’ . “Si respeta a sus hijos, respeta a las madres de tus hijos” , indicó la conductora de Magaly Tv La Firme, al mismo tiempo que recordó que toda su historia pasada, con sus exparejas, la documentaron en su programa.

“Tu calidad moral como pareja no ha sido de las mejores, el que no respeta a una mujer para mí, no respeta a nadie”, arremetió la urraca.

Finalmente, también tuvo unas fuertes palabras para Pamela Franco, quien sacó cara por Christian Domínguez. “La otra promoviendo su nueva orquesta, subiéndose al coche de un lío que no es suyo, que no es de ninguno de los dos. Nuevos mortificados le han salido ahora a Rafael Fernández, en este país a la gente le gusta mucho victimizarse” , concluyó.

