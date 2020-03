No lo sueltan. Leonard León recibió duros calificativos. El cantante insultó a Peluchín y lo tildó de imbécil y atorrante. La madrina de Rodrigo González, Magaly Medina, le responde y lo cuestiona “¿quién es realmente el imécil?”.

Magaly Medina comentó la noticia que hicimos en Trome.pe sobre los insultos de Leonard León a Rodrigo González. “Y salió hablar el idiota ese. A mí que me importa lo que tú pienses. Yo sé cómo actué, según indicanciones del MINSA, pedazo de atorrante”, fue el mensaje que publicó el cantante en su Instagram en alusión a las críticas que recibió de Rodrigo González.

Al respecto, la periodista y conductora de Magaly TV LA Firme decidió salir en defensa de Rodrigo González. “Pero acá quién es el imbécil y atorrante, aquel que expone la vida y salud de otras personas sabiendo que viene de un lugar contaminado, sabiendo que tiene que guardar aislamiento y no lo hace, quién es el imbécil y quién es el atorrante aquí”, dijo Magaly Medina.

“Qué barbaridad, esto es el colmo, siendo personajes públicos deberían ser el doble de cuidadosos y no pensar en la irresponsabilidad de contagiar al resto. Y todavía contesta de manera tan malcriada, por favor”, dijo bastante molesta Magaly Medina sobre los insultos de Leonard León a Rodrigo González.

SE DESPERTÓ EL LEÓN

Como se recuerda, el conductor de televisión indicó que el cantante fue negligente e irresponsable al volver a Perú tras presentar síntomas del Coronavirus por su estadía en Italia. “Y salió hablar el idiota ese. A mí que me importa lo que tú pienses. Yo sé cómo actué, según indicanciones del MINSA, pedazo de atorrante”, fue el mensaje que publicó el cantante en su Instagram en alusión a las críticas que recibió de Rodrigo González.

Rodrigo González utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse en contra del actuar de Leonard León. “Lamentable de verdad, ver cómo Carloncho, el impresentable este (refiriéndose a Ricardo Rondón) y todo su grupete defienden a Leonard León porque me imagino que como les está dando el enlace habrán quedado en que :’Ayúdame, para que no me ataquen en las redes, para que la gente no me critique’ ¿No? ‘Esa foto es de otro día, es del sábado’”, dijo bastante ofuscado ‘Peluchín’.

“Si vienes de viaje de Europa y presentas síntomas ¿cómo vas a justificarte diciendo que tú no sabías que eras positivo en coronavirus y que ahora ya te lo están confirmado? No tomaste las precauciones del caso y te están defendiendo porque me imagino que es el pacto para haber hecho el enlace y que les des esta lamentable primicia que ellos (en “En boca de todos”) lo tomarán como un premio”, agregó.

