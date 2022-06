Magaly Medina le dedicó varios minutos de su progama a contestarle a Ricardo Rondón, luego que el conductor de En boca de todos le pidiera disculpas por haberla atacado en el pasado. “Quien fuera uno de los monos con metralleta más conocidos de América me pidió disculpas, aunque no entiendo por qué” , dijo la urraca, quien prometió que sacaría los supuestos insultos en su contra de la figura de canal 4.

“A mí se me insulta, dicen que soy una persona que va contra la mujer, pero no, esto es crítica de televisión... de ahí a que caigan en el lodo, en la basura, como suelen atacarme a mí, con mentiras con el fin de tirarme abajo, pero ahora cuando anuncié que iba recordarle todo lo que me dijo en tv...”, comentó la conductora de Magaly Tv La Firme.

Asimismo, aseguró que Rondón es uno de los hombres que más la ha violentado. “¿Y yo me he quejado? No, simplemente lo llamé mono con metralleta, lo tienen ahí para disparar”, dijo comparándolo con la conductora de América Hoy, la rulitos Janet Barboza, quien siempre arremete contra ella. “Los ponen a lanzarme basura”, aseveró.

Por otro lado, indicó que la conciencia de Ricardo Rondón ‘lo vendió'. “ No necesito sacar nada, ya para qué, si ya lo aceptó, vaya... ahora pues cuando uno habla, tiene que tener la autoridad moral, si no no lo hagas. Son un chiste realmente todos ustedes” , dijo refiriéndose también a Tula Rodríguez.

MAGALY ACEPTA DISCULPAS DE RONDÓN

Finalmente, Magaly Medina aseguró que no llenará su programa de ‘fango’ al continuar hablando de sus enemigos. “No me provoquen, no me busquen porque me encuentran. Ustedes se defienden en mancha pero yo no me hago chiquita, aquí estoy. No me busquen porque me van a encontrar. Acepto estas disculpas y no voy a sacar la sarta de estupideces que han dicho de mí” , concluyó.

