Magaly Medina sobre las críticas por la supuesta copia al logo de Adal Ramones: "En TV no hay nada nuevo" | VIDEO

Magaly Medina está cada vez más cerca. La conductora de TV volverá a la pantalla chica desde el lunes 14 de enero a las 9 p.m. Sin embargo, a pocos días de volver, la popular 'Urraca' recibió varias críticas por el logo de su programa, que se parece mucho al de Adal Ramones.

Las críticas hacia Magaly Medina no se hicieron esperar y la tildaron desde 'copiona' a 'falta de creatividad' por esta supuesta imitación del logo del mexicano. Ahora, en conferencia de prensa, la conductora decidió hablar al respecto.

Según Magaly Medina, nada es nuevo en televisión y todos los programas en el mundo toman como referencia elementos de otros espacios. Por ejemplo, contó que su logo se parece al de Cinescape y cuestionó que no hayan comparado el de su programa con el de Bruno Pinasco.

"En televisión, no hay nada nuevo. Yo tomo como referencia algo que además no solo Adal Ramones lo ha hecho, sino otros programas en el mundo. Acá incluso Cinescape lo tiene. ¿Por qué me comparan con Adal Ramones y no con algo más local como Cinescape?", declaró Magaly Medina.

La periodista indicó que las críticas no la afectan. Incluso, que hablen de ella le gusta más porque eso quiere decir que continúa en vigencia. Magaly Medina indicó que el día que deje de estar en el escrutinio público, será porque ella se retirará de la farándula.

"A mí me encanta que hablen de mí. El día que dejen de hablar de mí seguramente será el día que decida retirarme definitivamente de la TV. Mientras genere ese tipo de controversia, polémica y debate yo estaré en mi salsa", indicó Magaly Medina.