Comprende su pesar. Magaly Medina se refirió a las declaraciones de doña Maggie Liza, mamá de Angie Jibaja, quien la calificó como ‘inhumana’ por criticar duramente a ‘la chica de los tatuajes’ tras haber sido víctima de un intento de feminicidio. La Urraca aseguró que entiende que está atravezando por un momento doloroso.

“Estoy acostumbrada a que me digan de todo, es el precio de llamar a las cosas por su nombre, pero entiendo su dolor y no entraré en controversia con ella”, aseguró la Urraca al ser consultada por este diario.

Días antes, Magaly Medina tuvo fuertes palabras contra la ‘chinita’ luego de haber sido atacada a disparos por Ricardo Márquez, un sujeto con el que vivía. "Tenemos que enfatizar, la vida de Angie Jibaja no ha sido un lecho de rosas, ha ido en escalada ascendente esa destrucción que siempre ha caracterizado su estilo de vida. Hemos seguido su carrera de hace muchos años”, dijo la periodista en su programa.

Inclusive minimizó que la modelo sufra de depresión y criticó que esté sumida en el mundo de las drogas. “Cada vez que hemos hablado de alguna u otra forma tratan de negarlo, se cortó las venas porque estaba depresiva, que tiene una enfermedad (...) pobrecita, ella estaba triste, ella nunca ha reconocido públicamente su adicción a las drogas y eso lo ha sumergido en un submundo del que aún no puede salir", agregó.

Tras estas declaraciones, Maggie Liza lamentó que Magaly Medina alimentara más el morbo en torno al ataque que sufrió su hija. “La escuché (a Magaly), un poco más y entierra a mi hija. Me sentí impotente con todo lo que dijo porque hizo caso omiso a lo que publicó el Ministerio de la Mujer (pidió que se investigue el acto de violencia contra Angie). Dijo que no acepto que es una adicta a las drogas. ¿Y por qué voy a alimentar más el morbo? Todos saben el problema que tiene, solo que no quise ser más explícita cuando solicité apoyo”, dijo la mamá de Angie Jibaja.

“Si encontraban el calzón en la cama de ese hombre, podría decir que sí, mi hija tuvo una relación con él, pero no es así. Este señor se obsesionó con ella. Magaly hasta sacó que estuvo en la cárcel y se olvidó que también estuvo presa. ¿Por qué no es honesta y cuenta su vida? Es inhumana, pero no la juzgo, que Dios la perdone”, agregó.