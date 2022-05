Melissa Paredes sostuvo una extensa entrevista a Ethel Pozo para ‘América hoy’ y Magaly Medina dijo que la actriz ha dado tantas versiones sobre el fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba y su ampay con Anthony Aranda, que nadie le cree.

Magaly, en la entrevista que Melissa ofreció a Ethel, da a entender que Rodrigo Cuba, está mintiendo y que él sabía todo lo que estaba pasando porque ya le había confesado que le gustaba el bailarín ‘activador’.

(Ríe) La palabra de Melissa vale dos centavos. Ha dado tantas versiones que nadie le cree, se para frente a una cámara y miente con una desfachatez increíble . El ‘gato’ ha traído abajo esa imagen de mujer que se pagaba todo y que ahora es igual, todo para justificar el nivel económico de su actual pareja , que no se le acerca al presupuesto de su exesposo.

Ella llora y ha dicho que el ‘Gato’ no ha querido conciliar nuevamente.

Lágrimas de cocodrilo. Creo que ella busca más días con su hija para que el ‘gato’ le pase una manutención porque a ella no se le conoce empleo hasta el momento y dudo que el novio que tiene se haga cargo de su economía.

Rodrigo Cuba revela detalles jamás contados: Melissa Paredes me pidió perdón para volver (Video: ATV)

Melissa nos contó que Anthony le dice ‘te apoyo’ cuando van a comprar a Wong

A veces ‘te apoyo’ con un sencillo, yo dudo que él le pueda ‘apoyar’ como lo hacía su exesposo.

Pero comentó en el programa de ‘América hoy’ que desde mayo, tenían una relación de amigos, que dormían juntos porque eso le gustaba a su hijita

Siempre ha dicho una y otra vez que no fue infiel y no sale de ese guion cuando la verdad es que ella chapaba con el ‘activador’ y con su marido planeaba tener otro bebé. Que yo sepa los bebés no los trae la cigüeña.

Ethel le dijo que mucha gente piensa que ha sido más mujer que madre...

Esa expresión de ‘eres más mujer que madre’ es una acepción machista.

Se quebró porque siente que pasa pocos días con su hija.

Pero ese fue un acuerdo que ella firmó conscientemente porque al ser ampayada, siendo infiel, pudo haber pedido incluso la tenencia completa.

Rodrigo Cuba rompe su silencio y da entrevista a Magaly Medina

SEGUÍAN SIENDO ESPOSOS

¿El Gato Cuba en la entrevista que te dio reitera que tenían una relación de esposos?

Así es y que un mes antes del ‘ampay’ hablaron de tener otro bebé y que incluso, el día del destape durmieron juntos porque ella no se quiso ir a otro cuarto. También nos dijo que ella le aseguró que iba a cambiar de número de teléfono para no tener contacto con el bailarín y retomar la relación de esposos . Me contó que ella le dijo que quería ‘recuperar a su familia’.

¡Qué fuerte!

Sí, es revelador y nunca lo había escuchado dar esa versión.

También comentó que mencionaste que Rodrigo estaba sufriendo, pero que nadie lo ha visto llorando o triste

Yo conté que él nos dijo que, cuando pasó la infidelidad, lloró, pero en privado con la gente que lo quiere. Ahora está súper feliz con Ale Venturo.