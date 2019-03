Milagros Leiva le responde con todo a Magaly Medina: "Yo no me meto al fango por diversión"

¡La guerra continúa! Milagros Leiva no se quedó callada y le contestó nuevamente a Magaly Medina , quien la noche de ayer dedicó varios minutos para criticar a la periodista luego de que esta denunciara que no pudo entrevistar a Nicola Porcella por culpa de 'La Urraca'.

"Yo no me meto al fango por diversión, no elegí esta carrera para esto", dijo Milagros Leiva durante su programa. "Podríamos empezar a contestar letra por letra, punto por punto lo que ha dicho ayer la señora Medina en su programa. Voy hacer periodismo señora Medina", agregó.

"Usted sea esclava de sus palabras, yo soy dueña de mis silencios y a veces los silencios son más estruendosos que los escupitajos.

Usted ha dicho que es una fiera, las fieras tienen veterinarios y los veterinarios medican bien a las fieras", indicó Milagros Leiva luego de la réplica de Magaly Medina, quien la calificó de 'llorona' y 'chismosa'.

Finalmente, la conductora de ATV Noticias aseguró que "por respeto al canal, a la audiencia y a los directivos, que me han pedido, me han dicho, 'por favor Milagros...'", no le contestará más a Magaly Medina.